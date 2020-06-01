На Троицу на кладбища не пустят

От посещения могилок близких жителей республики предостерегут по смс

В эти выходные, в дни православных праздников Троицкой родительской субботы и Святой Троицы, кладбища в городах и районах республики будут закрыты для посещения.

Такую рекомендацию в Роспотребнадзоре дали еще в минувшую пятницу на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. «Традиционно в эти праздники на кладбищах собирается народ, приезжают и из других регионов. Люди берут с собой еду, питье, из одной посуды начинают угощать друг друга. При этом на кладбищах нет условий для соблюдения правил личной гигиены. А это может дать всплеск роста заболеваемости коронавирусом», — обратила внимание руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская. При этом главный санитарный врач по республике призвала заблаговременно информировать жителей республики о запрете на посещение кладбищ.

Олег Николаев поддержал предложение Надежды Луговской — в Чувашии посещение кладбищ ограничат по всей республике. А чтобы о запрете знали как можно больше жителей, организуют рассылку смс-сообщений. Кроме того, как и в дни празднования Пасхи, людей попросят воздержаться от посещения храмов – чтобы исключить малейшее скопление народа. «В этом вопросе есть понимание со стороны священнослужителей», — подчеркнул Олег Николаев. Согласно Указу врио Главы Чувашии, напомним, в республике с 14 апреля запрещено проведение любых массовых религиозных церемоний и свободное посещение кладбищ. На погребении и похоронах могут присутствовать только близкие родственники.

В республике уже приступили к исполнению поручений Олега Николаева. Так, в некоторых районах республики на подъездах к могилкам уже установили заграждения. Пропускные пункты появились и у столичных погостов – в Чебоксарах всю неделю их усиленно патрулируют. А 6 и 7 июня по дорогам, ведущим к чебоксарским кладбищам, проехать и вовсе не удастся. Как сообщили в понедельник на планерке в администрации Чебоксар, под запретом будет даже остановка и стоянка личных автомобилей, кроме общественного транспорта, по улице Богдана Хмельницкого от пересечения с ул. Юлиуса Фучика до ул. Полководца Суворова в районе кладбища №1 и по Вурнарскому шоссе в районе кладбища №2. И, разумеется, не будут ходить автобусы до кладбищ, как это было в прежние годы.

Как доложила заместитель начальника Управления МВД России по Чебоксарам Оксана Таратина, в выходные на выездах из города будут дежурить посты ДПС – полицейские будут останавливать как автобусы, так и личные автомобили. Посты усилят сотрудниками мэрии, которые будут информировать горожан об ограничительных мерах в регионе.

«Желание людей выехать и навести порядок в местах захоронений родственников понятно, но самое главное сейчас — жизнь и здоровье жителей города. Поэтому будут жестко пресекаться посещения, злостные нарушители будут привлечены к ответственности», — заявил Алексей Ладыков.