В Чебоксарах завершено строительство центра по хоккею

Новая ледовая арена обещает стать кузницей спортивных кадров для республики

После более чем двух месяцев «вне игры» из-за режима ограничений первый выход на лед для юных хоккеистов команды «Сокол-2011» стал настоящим событием. Мальчишки, соскучившись по хоккею, с удовольствием скользили по ледовой арене, отрабатывали приемы с шайбой и технику катания под руководством тренера Игоря Михеева. В новом региональном центре по хоккею при Чувашском кадетском корпусе ПФО имени А.В. Кочетова, строительство которого завершилось в мае, девятилетние «соколята» первыми опробовали ледовое поле. Качеством льда маленькие «эксперты» остались довольны: ребятам уже не терпится приступить к тренировкам.

Удобные раздевалки, в которые выведены табло с обратным отсчетом для игроков, огромный экран над ареной, трибуны на 300 кресел, специальные места для зрителей с ограниченными возможностями, современное оборудование и совершенно уникальный для республики лед — новое спортивное сооружение, построенное по федеральному проекту «Спорт — норма жизни», уже полностью готово принять спортсменов. Из-за пандемии коронавируса торжественное открытие, как и первые игры и тренировки, здесь пока отложили до лучших времен, тем не менее процедура передачи документов об окончании строительства прошла строго по графику: в пятницу техническую готовность ледового сооружения ко вводу в эксплуатацию проверил министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров.

ЦИФРА Более 277 млн рублей составила общая стоимость строительства центра хоккея

Новый каток, выразил уверенность министр, станет востребованным у всех любителей спорта и здорового образа жизни. Здесь будут тренироваться не только хоккеисты, но и фигуристы, а в свободные часы каток будет доступен горожанам для массового катания на коньках. На площадке смогут играть в хоккей любительские и сельские команды республики, детская команда по следж-хоккею «Атал», воспитанники Чувашского кадетского корпуса — с нового учебного года там планируют открыть хоккейные классы.

Также в новом сооружении будут проводить сборы и мастер-классы для хоккеистов со всей республики. «С открытием нового дворца перед хоккеем республики открываются новые возможности, — отметил директор спортшколы олимпийского резерва № 4 по хоккею Олег Салтыков. — Перспективные ребята со всей республики смогут повышать здесь свой уровень, а тренеры районов — свою квалификацию. Лучших будем отбирать в свою специализированную школу».

Региональный центр по хоккею станет тренировочной базой для воспитанников ДЮСШОР № 4 по хоккею («Сокол» в Новочебоксарске). Здесь же «пропишется» команда «Сокол-2011». В профессиональной детской дружине, по словам тренера Игоря Михеева, сейчас занимается порядка 45 мальчишек, и большинство из них — из Чебоксар. Ежедневно, а то и не один раз в день ребятам приходилось ездить на тренировки в Новочебоксарск, сейчас же они смогут заниматься любимым хоккеем ближе к дому.

Шесть раз в неделю, например, добирался из Чебоксар вместе с родителями девятилетний вратарь «Сокола-2011» Семен Чумак, теперь на дорогу у него будет уходить меньше времени и сил. Второклассник чебоксарской школы № 39 увлекается хоккеем два года и уже делает большие успехи: среди его многочисленных медалей есть кубок лучшего вратаря турнира и лучшего игрока матча. А недавно сдал нормативы ГТО в онлайн-режиме из дома. В будущем мальчик мечтает стать хоккеистом и уже даже знает, в какой команде, — «Динамо-Минск».

«Лед отличный! — поделился Семен своим мнением перед министром сразу после обкатки. — На нем хорошо кататься и можно ехать очень быстро». Высокую оценку дал и наставник «соколят» Игорь Михеев: «Качество льда превосходное. Дети в восторге! Они с такой радостью вышли на новый каток. Теперь с нетерпением ждут возобновления тренировок».

Лед в региональном центре по хоккею и вправду особенный. Как рассказали инженеры, идеально ровную и однородную поверхность обеспечивает специальная система водоподготовки — на искусственных катках в Чувашии такой еще не было. Она очищает и смягчает воду, что, в свою очередь, позволяет добиться идеального для скольжения качества льда. Кроме того, обслуживает арену современная ледовая машина, единственная в своем роде в республике. Такую технику можно встретить на крупных ледовых аренах.

Спортивное руководство республики отметило и работу строителей — подрядчик «ПМК-8» справился с важным объектом достойно и в срок. По словам представителя подрядчика Виталия Ижелеева, обязательства строителей продолжатся и после завершения работы — в течение пяти лет они будут устранять любые недочеты и вопросы, если такие возникнут.

По техническому оснащению центр хоккея соответствует самым современным требованиям. Его обслуживает множество «умных» систем — от подготовки льда до видеоповторов на экране.

Фото Максима Васильева.