Обновленную Красную площадь планируется открыть ко дню рождения республики

Об этом на рабочем совещании, проведенном на месте ремонтных работ, сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Проблемы между тем есть. Подрядчик, ПАО «Дорисс», замедлил темп работ и отстает от графика. Но на совещании строители пообещали завершить работы к 24 июня и открыть реконструируемый участок.

Работы на Красной площади еще достаточно. Необходимо привлечь больше людей на детской площадке и островках для зеленых насаждений. Кстати, декоративные кусты и деревца планируется завезти в бочках, так как основные посадки намечены на осень. К формированию будущих цветников Алексей Ладыков поручил привлечь ландшафтных дизайнеров, продумать установку объемных фигур. Еще одна задача — позаботиться о сохранности деревянных покрытий. На прошлой неделе рабочие готовили поверхность для укладки террасной доски, обработанной антисептиком на заводе-изготовителе. Глава администрации поручил выяснить степень защищенности дерева, и, если потребуется, нанести дополнительный слой антисептика.

Алексей Ладыков, глава администрации г. Чебоксары: «Реконструкция Красной площади стоимостью 1,2 млрд рублей стала возможной благодаря федеральной субсидии, выделенной в рамках программы «Развитие культуры и туризма». Завершить работы необходимо к 24 июня. Осталось всего три недели, нужно мобилизовать все усилия».

А вот будущая изюминка Красной площади — музыкальный фонтан — к работе почти готов. Уже проведена его пусконаладка, отрегулирована высота водных струй, выбраны музыкальные композиции — с помощью чебоксарцев, голосовавших на портале «Открытый город». «Если будут сняты ограничения по коронавирусу, летом в город начнут прибывать теплоходы с туристами, отметил глава администрации города. — И их внимание, конечно же, тоже привлечет музыкальный фонтан». По словам Алексея Ладыкова, режим его работы нужно сделать удобным, — при хорошей, теплой погоде фонтан должен работать ежедневно, а вечером, с 19 часов — в концертном режиме.

МЕЖДУ ТЕМ В этом году обновила свой внешний вид и Московская набережная. Здесь появились оригинальные вращающиеся скамейки, беседки с мангалами, качели почти у самой кромки воды, смотровые бинокли, из который как на ладони видно левобережье Волги… Откроются на набережной и сервисные блоки — в них будут располагаться пункты прокатов и комнаты матери и ребенка. «Московская набережная стала нашим брендом, нужно поддерживать эту марку, — говорит Алексей Ладыков. — Здесь должно быть удобно и комфортно каждому посетителю».

Фото cap.ru: «Не терпится увидеть обновленную Красную площадь!» — пишут чебоксарцы в Инстаграме Алексея Ладыкова. А заодно интересуются — будет ли платным вход на детские площадки?