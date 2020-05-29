Российская медиаиндустрия включена в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Потери СМИ и книгоиздателей оценивают в 100 млрд рублей

Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Он отметил, что сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем.

Как уже сообщала «Советская Чувашия» месяц назад, Минкомсвязи России попросило правительство страны включить СМИ в число наиболее пострадавших отраслей в условиях пандемии. «…Финансовая основа медиаиндустрии — это доходы от рекламы, и в большей степени от отраслей, вошедших в перечень наиболее пострадавших, — сообщал ранее в письме председателю правительства министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. — Поэтому организации СМИ, несмотря на активную деятельность, более чем когда-либо востребованную обществом, несут большие потери в доходах».

В условиях пандемии СМИ действительно оказались в сложной ситуации. Упала выручка от продаж книг и прессы, сокращается подписка, снизились доходы от рекламы. Потери отрасли по итогам года предварительно оценили в 100 млрд рублей. «Рекламные бюджеты телекомпаний могут сократиться на 25-30 процентов, или 40-50 миллиардов рублей. Радиостанции не досчитаются более половины рекламных доходов — около 8 миллиардов. Газеты теряют как на бумаге, так и на интернет-версиях в общей сложности около 10-11 миллиардов рублей — четверть от того, что получали до кризиса. По 10 миллиардов потеряют книгоиздатели и сервисы, связанные с платным телевидением», — такие цифры со ссылкой на федеральное отраслевое министерство приводит «Российская газета». Обращения поддержать представителей отрасли, в том в числе от граждан и ассоциаций, были услышаны.

Теперь, благодаря поддержке, медиа смогут воспользоваться полугодовой отсрочкой по уплате налогов, кроме НДС, арендных платежей за использование государственного и муниципального имущества, беспроцентными кредитами на неотложные нужды и выплату зарплат, а также льготными кредитами по ставке 2 % на любые цели, разъяснили в Мининформполитики Чувашии. В числе мер поддержки – мораторий на банкротство, проведение проверок. Организациям малого и среднего бизнеса предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов и прямая безвозмездная помощь на выплату зарплат. Также для СМИ действует прямая финансовая помощь в виде субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты и оплату долгов за коммунальные услуги.