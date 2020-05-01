В республике стартовал песенный онлайн-марафон «Славься, Чувашия!»

Он продлится до 24 июня и охватит все муниципалитеты. В видеороликах они покажут красоту родного края, расскажут об истории и достижениях и, наконец, споют свои гимны. Акцию уже поддержали Красночетайский район и Шумерля. Кстати, о чем они поют, можно узнать уже сейчас на интерактивной карте республики. Для этого нужно кликнуть на баннер «ВместеПeрле», что размещен на сайте каждого муниципалитета, и найти песенный марафон. Завершится он в Чебоксарах. А увенчает флешмоб исполнение гимна Чувашии представителями всех городов и районов республики.
Опубликовано: 28 мая 2020 г.
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