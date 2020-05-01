Больную коронавирусом медсестру из Алатыря спасти не удалось

В Чувашии погибла женщина 1976 года рождения, 25 лет работавшая медсестрой Алатырской ЦРБ. Медик почувствовала себя плохо и ушла на больничный по поводу ОРВИ, но тест на Covid-19 у нее оказался положительным.

Ее положили в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, сообщают в Минздраве Чувашии. К сожалению, у медсестры, ставшей пациенткой, были сопутствующие заболевания, которые утяжеляют течение новой коронавирусной инфекции. Когда состояние больной ухудшилось, было принято решение перевести ее в Больницу скорой медицинской помощи в столице республики. Но во время транспортировки ей стало хуже, и спасти пациентку не удалось.