Бизнес-2020: чебоксарские предприниматели рассказали о вызовах, с которыми столкнулись

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В День предпринимателя чебоксарские предприниматели – клиенты Сбербанка – поделились с нами размышлениями о том, что означает в их понимании «Бизнес-2020», с какими сложностями им пришлось столкнуться и какие выводы они сделали, чтобы пережить пандемию.

Напоминаем, что и вы можете присоединиться к челленджу: рассказывайте на своих страницах в соцсетях о ваших историях в бизнесе или предпринимателях, которые вас вдохновляют, ставьте хештег #бизнес2020 и мы обязательно опубликуем лучшие истории.

Татьяна Одерякова, индивидуальный предприниматель, исполнительный директор Центра эстетической медицины «Астрея»:

Конечно, кризис внес серьезные изменения и в бизнес, и в сознание. Мы столкнулись с вынужденным длительным простоем, сокращением количества клиентов, общей неопределенностью… У нас не было понимания, когда закончится период самоизоляции и экономический «провал».

Коллектив Центра эстетической медицины «Астрея»

Но нет худа без добра, и мы для себя определили, что «Бизнес-2020» должен соответствовать целому ряду требований:

• всегда надо быть готовым к худшему сценарию развития ситуации
• адекватно оценить свои ресурсы. Это надо делать всегда, но сейчас – особенно внимательно.
• видеть и использовать новые возможности
• своевременно принимать меры, не торопиться и не выжидать

Кроме того, очевидно, пришла пора оптимизировать внутренние бизнес-процессы. Мы столкнулись с тем, что нужно научиться расширять обязанности и полномочия персонала – быстро переобучать людей и корректировать их должностные инструкции, внедрять новые формы обучения персонала и прямые коммуникации с клиентами.

«Бизнес-2020» удобно строить, когда рядом есть надежный финансовый партнер — для себя много лет назад мы выбрали Сбербанк. Сегодня мы пользуемся зарплатным проектом, расчетным счетом, у нас подключен эквайринг для приема платежей, до недавнего времени регулярно кредитовались на покупку нового оборудования и приобретение помещений для бизнеса. А в период вынужденного простоя нам оперативно оформили беспроцентный зарплатный кредит на 6 месяцев – спасибо Сбербанку за то, что поддержал в эти непростые времена!

Татьяна Иноземцева, руководитель типографии «НН ПРЕСС»:

Нашей компании в этом году исполнилось 20 лет – этакий карантинный юбилей. За эти годы мы нашли для себя самые интересные области в полиграфии и дизайне. Мы умеем продуманно и нестандартно делать рекламную продукцию и каталоги. Освоили конструктивную разработку и изготовление различной упаковки, включая бирки, коробки, вкладыши, этикетки. Даже научились придумывать необычные сувениры из бумаги.

Коллектив типографии «НН ПРЕСС» глазами дизайнеров компании

Сегодня мы трудимся дистанционно. Во время карантина, естественно, заказы на рекламную продукцию здорово уменьшились, а вот в разработке дизайна работы меньше не стало. Кстати и заказы на упаковку, этикетку, сопроводительную документацию сохранились практически в прежнем объеме.

«Бизнес-2020» для меня – это, в первую очередь, душевный коллектив! Вместе разрабатывать необычные и экономически продуманные изделия, вдумчиво работать с клиентами, выстраивая совместные добропартнерские отношения. В общем, вместе с командой делать все, чтобы жизнь продолжалась. Отличительная особенность «Бизнеса-2020», на мой взгляд – находить новые и неожиданные решения. Например, к нам обратилась компания-разработчик. Совместно с ними мы доработали схему вырубки, и подобрали синтетический материал для изготовления конструкции многоразовой сборной маски. Получился продуманный и дешевый в применении вариант защитной маски, в которой сменный фильтр стоит около 1 рубля.

Конечно, в эти непростые времена нужна поддержка надежного банка — на протяжении многих лет мы работаем со Сбербанком. У него удобный зарплатный проект, расчетно-кассовое обслуживание и кредитная поддержка. Особенно хочу отметить, как сотрудники банка легко и быстро оформили нам кредитные каникулы в связи с «коронакризисом».

Антонов Игорь, совладелец сети доставки горячего питания «Family Delivery»:

Сегодняшняя ситуация изменила направление нашей деятельности. До кризиса у нас было несколько кафе и банкетных площадок, но сейчас они по понятным причинам закрыты. Мы переформатировали бизнес под новые условия и открыли новое для нас направление – доставку еды. Наладили все бизнес-процессы с нуля и сейчас активно занимаемся продвижением этого направления. Мы сохранили штат наших сотрудников, но пересмотрели их служебные обязанности. Кого-то обучили новым навыкам.

Коллектив «Family Delivery»

«Бизнес-2020» – это новые условия работы. Изменения внешних факторов, краткосрочное планирование и постоянное генерирование новых идей в кратчайшие сроки. Чтобы получить эффект сразу, здесь и сейчас, нужно подстраиваться под изменяющийся мир постоянно. «Бизнес 2020» – это не только четкая и эффективная работа, но и ответственность за свое дело и сотрудников.

Со Сбербанком мы работаем уже много лет. Расчетный счет помогает нам вести бизнес, зарплатный проект радует наших сотрудников, а кредитные предложения мы регулярно используем на развитие бизнеса. Недавно без проблем оформили кредитные каникулы и отменили сервисную плату за использование платежных терминалов. Кроме того, с удовольствием читаю блог «Свое дело», чтобы быть в курсе новостей.

Алексей Дерюшкин, тренер и консультант по гибкости бизнеса:

Мой бизнес — помогать компаниям выстраивать гибкое управление. Я использую Скрам и другие agile-методологии для этого. Это современные подходы к менеджменту. Мои клиенты учатся управлять компанией так, чтобы росли скорость, гибкость и мотивация. А это ключевые качества, необходимые в наши кризисные времена. Так что, казалось бы, кризис должен был стать мне на руку и увеличить продажи.

Алексей Дерюшкин проводит тренинг для клиента онлайн

Если бы не одно «но». До марта всю работу с клиентами и все тренинги мы вели лично, «в офлайне». И попали под запрет массовых мероприятий ещё до ввода самоизоляции. Поэтому для моего бизнеса всеобщий карантин стал падением продаж на 100%. За первую неделю самоизоляции компания потеряла контрактов на несколько миллионов рублей. Но было бы странно, если бы я учил других гибкости, а сам не смог перестроиться, верно?

Нам понадобилось две недели, чтобы переехать, реструктурироваться, поменять часть подрядчиков, и главное, перевести работу с клиентами в онлайн. Команда у меня уже была по всей стране: Волгоград, Череповец, Москва, Чебоксары… Консалтинг не прервался совсем, просто теперь команды, с которыми мы работаем, сидят по домам. Кто на фоне кухни в многоэтажке, кто на фоне бревенчатой стены деревенского дома. Обучение перевести было немного сложнее, потому что надо менять сайты, рекламу, переделывать программы и материалы.

И вот тут очень пригодился кредит в Сбербанке, который я смог получить, не выходя из дома, в самый разгар кризиса. В офис пришлось, конечно, зайти, подписать договор и забрать карты, но я там не провёл и часа, а все сотрудники были в масках, перчатках и соблюдали дистанцию. За такую заботу Сбербанку особенное спасибо, ведь я лично веду тренинги и часть клиентов, и моя болезнь могла бы сильно сказаться на выручке.

Особенно приятным открытием этого года стало понимание, что в онлайне можно построить работу не хуже, а иногда даже лучше, чем лично. Для меня это значит, что я больше времени смогу проводить в любимых Чебоксарах, продолжая работать с клиентами в Москве и по всей стране.

Глядя на свою компанию, и главное, на своих клиентов, мне кажется, что «Бизнес-2020» — это, в первую очередь, бизнес гибкий, готовый быстро перестроится, сменить фокус и не потерять ритма даже перед такими сложными препятствиями, как ограничения на передвижения и работу. Если вам захочется «прокачать» свою команду в управлении, прочитайте «руководство по Скраму», а если понадобится поддержать компанию финансово — есть Сбербанк.

Здоровья, удачи и гибкости всем нам!

 

В День предпринимателя делитесь своими историями вдохновляющего бизнеса с хештегом #бизнес2020 и принимайте участие в серии бесплатных вебинаров от экспертов рынка. Ознакомиться с полной программой семинаров от Сбербанка и зарегистрироваться для участия можно на сайте http://sberbusiness2020.tilda.ws.

 

 

*фото предоставлены участниками проекта

Опубликовано: 27 мая 2020 г.


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