Бизнес-2020: чебоксарские предприниматели рассказали о вызовах, с которыми столкнулись

В День предпринимателя чебоксарские предприниматели – клиенты Сбербанка – поделились с нами размышлениями о том, что означает в их понимании «Бизнес-2020», с какими сложностями им пришлось столкнуться и какие выводы они сделали, чтобы пережить пандемию.

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Татьяна Одерякова, индивидуальный предприниматель, исполнительный директор Центра эстетической медицины «Астрея»:

Конечно, кризис внес серьезные изменения и в бизнес, и в сознание. Мы столкнулись с вынужденным длительным простоем, сокращением количества клиентов, общей неопределенностью… У нас не было понимания, когда закончится период самоизоляции и экономический «провал».

Но нет худа без добра, и мы для себя определили, что «Бизнес-2020» должен соответствовать целому ряду требований:

• всегда надо быть готовым к худшему сценарию развития ситуации

• адекватно оценить свои ресурсы. Это надо делать всегда, но сейчас – особенно внимательно.

• видеть и использовать новые возможности

• своевременно принимать меры, не торопиться и не выжидать

Кроме того, очевидно, пришла пора оптимизировать внутренние бизнес-процессы. Мы столкнулись с тем, что нужно научиться расширять обязанности и полномочия персонала – быстро переобучать людей и корректировать их должностные инструкции, внедрять новые формы обучения персонала и прямые коммуникации с клиентами.

«Бизнес-2020» удобно строить, когда рядом есть надежный финансовый партнер — для себя много лет назад мы выбрали Сбербанк. Сегодня мы пользуемся зарплатным проектом, расчетным счетом, у нас подключен эквайринг для приема платежей, до недавнего времени регулярно кредитовались на покупку нового оборудования и приобретение помещений для бизнеса. А в период вынужденного простоя нам оперативно оформили беспроцентный зарплатный кредит на 6 месяцев – спасибо Сбербанку за то, что поддержал в эти непростые времена!

Татьяна Иноземцева, руководитель типографии «НН ПРЕСС»:

Нашей компании в этом году исполнилось 20 лет – этакий карантинный юбилей. За эти годы мы нашли для себя самые интересные области в полиграфии и дизайне. Мы умеем продуманно и нестандартно делать рекламную продукцию и каталоги. Освоили конструктивную разработку и изготовление различной упаковки, включая бирки, коробки, вкладыши, этикетки. Даже научились придумывать необычные сувениры из бумаги.

Сегодня мы трудимся дистанционно. Во время карантина, естественно, заказы на рекламную продукцию здорово уменьшились, а вот в разработке дизайна работы меньше не стало. Кстати и заказы на упаковку, этикетку, сопроводительную документацию сохранились практически в прежнем объеме.

«Бизнес-2020» для меня – это, в первую очередь, душевный коллектив! Вместе разрабатывать необычные и экономически продуманные изделия, вдумчиво работать с клиентами, выстраивая совместные добропартнерские отношения. В общем, вместе с командой делать все, чтобы жизнь продолжалась. Отличительная особенность «Бизнеса-2020», на мой взгляд – находить новые и неожиданные решения. Например, к нам обратилась компания-разработчик. Совместно с ними мы доработали схему вырубки, и подобрали синтетический материал для изготовления конструкции многоразовой сборной маски. Получился продуманный и дешевый в применении вариант защитной маски, в которой сменный фильтр стоит около 1 рубля.

Конечно, в эти непростые времена нужна поддержка надежного банка — на протяжении многих лет мы работаем со Сбербанком. У него удобный зарплатный проект, расчетно-кассовое обслуживание и кредитная поддержка. Особенно хочу отметить, как сотрудники банка легко и быстро оформили нам кредитные каникулы в связи с «коронакризисом».

Антонов Игорь, совладелец сети доставки горячего питания «Family Delivery»:

Сегодняшняя ситуация изменила направление нашей деятельности. До кризиса у нас было несколько кафе и банкетных площадок, но сейчас они по понятным причинам закрыты. Мы переформатировали бизнес под новые условия и открыли новое для нас направление – доставку еды. Наладили все бизнес-процессы с нуля и сейчас активно занимаемся продвижением этого направления. Мы сохранили штат наших сотрудников, но пересмотрели их служебные обязанности. Кого-то обучили новым навыкам.

«Бизнес-2020» – это новые условия работы. Изменения внешних факторов, краткосрочное планирование и постоянное генерирование новых идей в кратчайшие сроки. Чтобы получить эффект сразу, здесь и сейчас, нужно подстраиваться под изменяющийся мир постоянно. «Бизнес 2020» – это не только четкая и эффективная работа, но и ответственность за свое дело и сотрудников.

Со Сбербанком мы работаем уже много лет. Расчетный счет помогает нам вести бизнес, зарплатный проект радует наших сотрудников, а кредитные предложения мы регулярно используем на развитие бизнеса. Недавно без проблем оформили кредитные каникулы и отменили сервисную плату за использование платежных терминалов. Кроме того, с удовольствием читаю блог «Свое дело», чтобы быть в курсе новостей.

Алексей Дерюшкин, тренер и консультант по гибкости бизнеса:

Мой бизнес — помогать компаниям выстраивать гибкое управление. Я использую Скрам и другие agile-методологии для этого. Это современные подходы к менеджменту. Мои клиенты учатся управлять компанией так, чтобы росли скорость, гибкость и мотивация. А это ключевые качества, необходимые в наши кризисные времена. Так что, казалось бы, кризис должен был стать мне на руку и увеличить продажи.

Если бы не одно «но». До марта всю работу с клиентами и все тренинги мы вели лично, «в офлайне». И попали под запрет массовых мероприятий ещё до ввода самоизоляции. Поэтому для моего бизнеса всеобщий карантин стал падением продаж на 100%. За первую неделю самоизоляции компания потеряла контрактов на несколько миллионов рублей. Но было бы странно, если бы я учил других гибкости, а сам не смог перестроиться, верно?

Нам понадобилось две недели, чтобы переехать, реструктурироваться, поменять часть подрядчиков, и главное, перевести работу с клиентами в онлайн. Команда у меня уже была по всей стране: Волгоград, Череповец, Москва, Чебоксары… Консалтинг не прервался совсем, просто теперь команды, с которыми мы работаем, сидят по домам. Кто на фоне кухни в многоэтажке, кто на фоне бревенчатой стены деревенского дома. Обучение перевести было немного сложнее, потому что надо менять сайты, рекламу, переделывать программы и материалы.

И вот тут очень пригодился кредит в Сбербанке, который я смог получить, не выходя из дома, в самый разгар кризиса. В офис пришлось, конечно, зайти, подписать договор и забрать карты, но я там не провёл и часа, а все сотрудники были в масках, перчатках и соблюдали дистанцию. За такую заботу Сбербанку особенное спасибо, ведь я лично веду тренинги и часть клиентов, и моя болезнь могла бы сильно сказаться на выручке.

Особенно приятным открытием этого года стало понимание, что в онлайне можно построить работу не хуже, а иногда даже лучше, чем лично. Для меня это значит, что я больше времени смогу проводить в любимых Чебоксарах, продолжая работать с клиентами в Москве и по всей стране.

Глядя на свою компанию, и главное, на своих клиентов, мне кажется, что «Бизнес-2020» — это, в первую очередь, бизнес гибкий, готовый быстро перестроится, сменить фокус и не потерять ритма даже перед такими сложными препятствиями, как ограничения на передвижения и работу. Если вам захочется «прокачать» свою команду в управлении, прочитайте «руководство по Скраму», а если понадобится поддержать компанию финансово — есть Сбербанк.

Здоровья, удачи и гибкости всем нам!

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*фото предоставлены участниками проекта