Чебоксарский предприниматель – клиент Сбербанка стал участником пресс-конференции ТАСС

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

26 мая 2020 года, г.Чебоксары – Управляющий партнер ГК «Артефакт» Борис Корсунский принял участие в круглом столе федерального информационного агентства ТАСС «Новая экономическая реальность: возможности и сервисы для бизнеса». Встреча была посвящена влиянию эпидемиологической ситуации на экономику и предпринимательский климат России.

Вопросы ведения бизнеса в условиях пандемии и эффективность антикризисных мер поддержки со стороны государства обсудили генеральный директор — председатель правления федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман, президент «Опоры России» Александр Калинин, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и четыре представителя предпринимательского сообщества, среди которых был представлен и Борис Корсунский.

Предприниматель поделился своими впечатлениями: «Это был очень интересный опыт для меня. Впервые участвую в конференции федерального масштаба и рад, что благодаря Сбербанку смог поделиться своими навыками перестройки бизнеса в эфире крупнейшего СМИ России».

ГК «Артефакт» — одна из крупнейших компаний на рынке event-индустрии, общественного питания и digital-маркетинга в Чувашии и республике Марий Эл. В период пандемии коронавируса компания перепрофилировалась и запустила доставку горячего питания на дом и в офисы. В эфире круглого стола Борис поделился своим опытом смены бизнес-стратегии. 

Опубликовано: 27 мая 2020 г.


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