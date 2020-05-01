Они сражались за Родину

Фотографии как клочки застывшего времени. Перебирала перед 9 Мая архив отца, участника Великой Отечественной, и обратила внимание на старую пожелтевшую фотографию со знакомыми и дорогими лицами. На ней навек застыли с боевыми наградами на груди мои односельчане, отстоявшие мир на той страшной войне: Иван Андреевич Волков, братья Николай Степанович и Дмитрий Степанович Бариновы, Илья Иванович Коршунов, Яков Иванович Кожевников, Дмитрий Николаевич Калинкин, Пахом Трофимович Яранский и еще 36 человек…

Из деревень Ярославского сельского поселения Моргаушского района на фронт ушли 508 человек, вернулись 186… Мои земляки сражались под Сталинградом, Ржевом, Ленинградом, Орлом, на Курской дуге… Освобождали Украину, Белоруссию, Литву, Польшу, Чехословакию, дошли до логова врага…

Наш учитель математики Авенир Федорович Федоров (на снимке он в плаще, одиннадцатый справа в верхнем ряду) на фронтах Великой Отечественной воевал с первого дня и до победного конца. Сначала в составе дивизиона связи II Западного фронта, затем 2-го Белорусского, войну окончил на Эльбе.

Мой родственник Пантелеймон Якимович Шадрин (он сидит в первом ряду, четвертый справа) всю войну прослужил в 53-й зенитной артиллерийской дивизии, дошел от Москвы до Берлина и ни разу не был ранен. Помню, в первое время, когда в стране начали отмечать День Победы (с 1965 года) и в нашей деревне Нискасы 9 Мая стали проходить праздничные митинги, он чувствовал себя неловко среди покалеченных войной односельчан…

Мой дядя Петр Николаевич Волков 1904 года рождения (сидит в первом ряду, третий справа) — один из тех, кто отстоял Сталинград, был дважды ранен… Отец моей одноклассницы Николай Павлович Долгов (он в заднем ряду, шестой слева, в кепке) был ранен в 1942 году при форсировании реки Северский Донец… А для моего отца Алексея Сергеевича Зайцева (во втором ряду, девятый справа, в пиджаке и галстуке) война началась еще в 1939-м, в Монголии, на Халхин-Голе. Потом были Сталинградская битва, в составе 16-й литовской дивизии 1-го Прибалтийского фронта — Курская дуга, Шауляйская операция… В ноябре 1944 года при освобождении Кенигсберга тяжело ранен…

На фотографии сорок три героя, сорок три судьбы… Они не любили рассказывать о войне. Да и свои боевые награды в первые годы после Победы многие не носили, надели их уже в семидесятые…

Фотография не датирована. Но… 25 съезд коммунистической партии, плакат о котором просматривается за фигурой солдата-памятника, проходил в марте 1976 года… А люди на фотографии теперь уже все в вечности… Они достойны нашей памяти. Давайте будем помнить.