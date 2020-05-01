Разработка Комплексной программы развития Чувашии набирает обороты

Болевые точки роста

Республиканская клиническая больница, находящаяся в Чебоксарах, нуждается не в ремонте или даже реконструкции, а в новом здании. Особенно тесно стало после того, как там разместился региональный сосудистый центр. И сейчас речь идет о возведении пристроя, чтобы улучшить условия для лечения пациентов и, конечно же, работы медперсонала. Но на рабочем совещании по подготовке Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на пять лет говорили не столько о точечных изменениях, сколько о глобальных.

Эта программа определит основные точки роста экономики Чувашии и должна быть готова ко Дню республики. Совещание с одним из разработчиков программы — гендиректором «Международного центра развития регионов» Игорем Меламедом — по уточнению параметров, которые должны стать ее основой, прошло под руководством заместителя председателя Кабинета министров республики Аллы Салаевой.

СПРАВКА «СЧ» Врио Главы республики Олег Николаев поставил задачу выработать четкую, понятную и осуществимую программу действий по выводу Чувашии из кризиса. Для этого был создан Высший экономический совет республики, который участвует в создании Комплексной программы социально-экономического развития региона. К работе также привлечены лучшие профессионалы федерального и регионального уровней.

Сейчас нужно принять решение и подготовить документацию для строительства новой современной, многопрофильной больницы, подумать о месте для ее размещения. И, скорее всего, предусмотреть в ее составе мощное кардиологическое отделение, куда мог бы переехать кардиологический диспансер. Чтобы средства на ее строительство были выделены из федерального бюджета, необходимо работать очень быстро. Также необходимо предусмотреть вывод противотуберкулезного диспансера за пределы города, чтобы больные с открытой формой опаснейшего заболевания не соседствовали с Республиканской детской клинической больницей и онкологическим диспансером.

Что касается реконструкции инфекционного отделения БСМП, то, скорее всего, по словам руководителя Росздравнадзора России Аллы Самойловой, участвовавшей в видеоконференции, на федеральном уровне будет принята отдельная программа по строительству инфекционных больниц в регионах. А потому этот аспект можно в Комплексную программу не включать.

Зато надо очень хорошо проработать вопросы развития реабилитационных центров, которые не только будут возвращать людям здоровье после перенесенных операций, ДТП, инсультов, инфарктов, онкозаболеваний, но и приносить деньги в бюджет республики. В Чувашии отличная база для внедрения высоких технологий в это направление медицины — сеть существующих санаториев. Большим подспорьем здесь будут уникальные сапропелевые грязи, серо-водородная и хлоридно-натриевая воды республики.

Только надо понимать, что санаторно-курортное лечение и реабилитация — вещи довольно разные, требующие совершенно разных подходов. Для реабилитационных центров необходимо готовить специалистов, приглашать врачей-реабилитологов не только федерального, но и международного уровня, закупать оборудование. Впрочем, наработок у нас в республике в этом направлении много. Тут можно вспомнить и о Федеральном центре травматологии, после операций в котором пациенты здесь же проходят прекрасную реабилитацию, но могли бы задерживаться в республике и подольше на долечивание. Хорошо развиты детская реабилитация и реабилитация в онкодиспансере.

Потребность в восстановительной медицине высокая, например, у спортсменов, которые получают травмы, у водителей и пассажиров автомобилей после аварий на дорогах. И если республика успеет занять эту нишу, то приток средств будет обеспечен: сейчас это направление медицины финансируется не только в частном порядке, но и по ОМС.

Еще один вопрос возник по поводу медицинского туризма. У нас в республике замечательные офтальмологические клиники, операции в которых выполняются на очень высоком уровне. Сюда готовы приезжать граждане других государств, но проблема в том, что им сложно получить визу. И этот вопрос нужно решать на федеральном уровне. Тогда республика получит приток валютных средств: ведь немало стран живет в том числе и за счет медицинского туризма.

Выполнение Комплексной программы должно улучшить качество жизни в Чувашии, а если речь идет о медицине, то можно говорить о повышении качества и доступности медицинской помощи.

КСТАТИ В среду представители Минобразования Чувашии приняли участие в ВКС, организованном Минпросвещения России и посвященном обеспечению жильем детей-сирот. Состоялось также рабочее совещание по обсуждению проекта Комплексной программы социально-экономического развития региона в режиме видеоконференцсвязи, на котором говорили о развитии культуры.

Подробности в следующем номере.

Фото Анастасии Ковалевой. Заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики Алла Салаева в ходе обсуждения Комплексной программы особо подчеркнула, что республика должна быть удобной и комфортной для ее жителей, и привлекательной для ее гостей.