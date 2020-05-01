Энергетики напоминают об ответственности и последствиях неплатежей за электроэнергию

Специалисты Чувашской энергосбытовой компании отмечают снижение собираемости платежей потребителей за потребленную электроэнергию с апреля текущего года. Эксперты связывают снижение платежей с переходом клиентских офисов на дистанционный режим работы, а также с принятием постановления Правительства России от 2 апреля 2020 года № 424, которое установило мораторий на взыскание пеней с населения и организаций, обслуживающих жилой фонд.

«Мы еще раз обращаем внимание своих клиентов: документ не отменяет и не списывает пени. Он лишь временно запрещает их взимать. После окончания моратория, в случае образовавшейся задолженности, пени будут начислены на всю сумму долга. Кроме того, действие постановления касается лишь начисления пени, все остальные договорные обязательства, в том числе по оплате, должны исполнять клиентами надлежащим образом в соответствии с законодательством. Мы призываем потребителей оплачивать счета вовремя и в полном объеме», — отмечает заместитель исполнительного директора по реализации ЧЭСК Дмитрий Константинов.

На 1 апреля задолженность предприятий и организаций Чувашской Республики перед АО «Чувашская энергосбытовая компания» составила 3 млрд 708 млн рублей. В настоящий момент ряд крупных потребителей электроэнергии еще больше снизили платежную дисциплину. Чувашская энергосбытовая компания напоминает, что в отношении потребителей-юридических лиц (помимо организаций жилого фонда) не предусмотрено послаблений в части оплаты коммунальных услуг. Поэтому к предприятиям-злостным должникам будут применяться все предусмотренные законом меры по исполнению договорных обязательств. «Мы вынуждены применять такие меры, как взыскание просроченной задолженности с учетом пени в судебном порядке, вследствие чего у должника возникают дополнительные расходы по уплате госпошлины, исполнительского сбора. В крайних случаях вводятся отключения и ограничения энергоснабжения. Со своей стороны, мы всегда стараемся найти компромисс с каждым потребителем и предлагаем вместо судебных заседаний решать вопросы путем диалога», — рассказал Дмитрий Константинов. В случае неоплаты задолженности за потребленную электроэнергию АО «Чувашская энергосбытовая компания» будет вынуждено обратиться в судебные органы с исковым заявлением о взыскании задолженности в принудительном порядке, в связи с чем на должников-физических лиц будут возложены дополнительно судебные издержки в виде возмещения оплаченной госпошлины, которая может достигать и половины стоимости потребления электроэнергии в месяц.