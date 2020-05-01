Эпидемия скорректировала бюджет

Но не отменила подготовку к зиме.

На очередном заседании Кабинета министров Чувашии под председательством врио Главы республики Олега Николаева утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета за минувший первый квартал.

Из доклада вице-премьера — и.о. министра финансов Михаила Ноздрякова следует, что по доходам бюджет исполнен в объеме 14,9 млрд рублей, в том числе по собственным — в объеме 6,9 млрд рублей, по расходам — в сумме 10,1 млрд рублей. Профицит составил 4,8 млрд рублей. Все поступления доходов с ростом в 2,6%. А темп роста собственных поступлений составил 8,6% — это четвертое место в ПФО.

В структуре расходов республиканского бюджета в минувшем квартале буквально рекордный показатель у АПК — увеличение в 3,3 раза к аналогичному прошлогоднему периоду. Общая сумма ассигнований отрасли превысила 358,5 млн рублей. На реализацию национальных проектов направлено 1,1 млрд рублей.

На 8,6% выросли собственные доходы республиканского бюджета в первом квартале

Затем и.о. министра перешел к показателям на 1 мая, что было предварено репликой врио Главы: «Добавьте чуть-чуть горчинки». «Да, есть немного», — согласился Ноздряков. Пришедшиеся на апрель ограничения работы экономики дали о себе знать. Доходы республиканского бюджета на эту дату составили 20,5 млрд рублей. Объем собственных доходов — 9,5 млрд рублей, что уже ниже на 4,4%, или на 436 млн рублей. Снизились также на 3,3% налоговые поступления. В то же время на 31% выросли объемы безвозмездных поступлений из федерального бюджета, составив в итоге 8,7 млрд рублей. Расходы на 1 мая вышли на 14,7 млрд рублей с ростом на 15%.

Олег Николаев попросил продолжить отслеживать ситуацию для эффективной работы с федеральным центром. «Бюджет отражает итоги реализации экономической политики. Эта тема важна. Над ней мы постоянно работаем», — сказал он.

На заседании принято постановление об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и ЖКХ в предстоящий осенне-зимний период. Проект документа представил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев. Отмечено, что предприятиям ЖКХ необходимо заменить или капитально отремонтировать 34 изношенных котла, обновить 23,04 км ветхих тепловых сетей, заменить 23,99 км водопроводных сетей, выполнить ремонт 68484 кв. метров кровли в многоквартирных домах. А также провести замену участков внутридомовых инженерных систем.

Для обеспечения коммунальных котельных и объектов высокой категорийности бесперебойным энергоснабжением в период чрезвычайных ситуаций в наличии имеется 501 резервный источник энергоснабжения. Все подготовительные работы в ЖКХ и социальной сфере необходимо завершить до 15 сентября.

Другим постановлением установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения республики за первый квартал этого года. Как отметила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, по сравнению с четвертым кварталом 2019 года эта величина в среднем на душу населения уменьшилась на 1%, или на 97 рублей, составив 9188 рублей.

Для трудоспособного населения она составила 9746 рублей (уменьшение на 1,3%, или на 129 рублей), для пенсионеров — 7500 рублей (уменьшение на 1%, или на 76 рублей), для детей — 9254 рубля (на предыдущем уровне).

В соответствии с Законом «О прожиточном минимуме в Чувашской Республике» при снижении расчетной величины прожиточного минимума на душу населения на очередной квартал его размер устанавливается на уровне предыдущего квартала. Исходя из этого, величину прожиточного минимума на душу населения в целом по республике и по основным социально-демографическим группам населения за первый квартал 2020 года предлагается установить на уровне четвертого квартала 2019 года. В среднем на душу населения — в размере 9285 рублей, для трудоспособного населения — 9875 рублей, для пенсионеров — 7576 рублей, для детей — 9254 рублей.

На заседании рассмотрены и другие вопросы, касающиеся внесения изменений в действующие правительственные документы.