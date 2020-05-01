На селе всегда есть место новому

Закладывается основа будущего урожая.

В преддверии праздника Победы врио Главы Чувашии Олег Николаев совершил рабочую поездку по республике. Это было его первое обстоятельное и подробное знакомство с агропромышленным комплексом, что называется, на местности. В течение дня врио Главы объехал шесть районов, побывал на семи сельхозпредприятиях. На полях шел разговор о сроках завершения посевной, использовании и обновлении техники, на фермах — о расширении и модернизации животноводческой базы, обеспечении кадрами на основе улучшения условий жизни на селе.

Вот на полях ЗАО «Прогресс» и ОАО «Чурачикское» Чебоксарского района идет сев зерновых, работают мощнейшие агрегаты известного зарубежного бренда… Как организована работа механизаторов, спрашивает врио Главы. По словам генерального директора «Чурачикского» Евгения Шалеева, здесь практикуется взаимозаменяемость — трактористы при надобности могут и на погрузчик пересесть, чтобы работа не стояла. Куда в основном идет зерно, интересуется гость. На корм животным — в хозяйстве более 6 тыс. голов свиней, 700 дойных коров. Кормов надо много, но не хватает земли, говорит генеральный директор «Прогресса» Сергей Ванюшкин. «Район пригородный, земли в цене, надо наводить контроль…» — замечает он с намеком, что используются они не всегда по делу и добросовестно. «Будем над этим работать», — заверяет врио Главы. Интересует его также рентабельность зернопроизводства, какие финансовые источники используются для приобретения новой техники. Ведь только в этом году «Прогресс» закупил ее на 100 млн рублей.

Тема посевной присутствовала также при посещении СХПК «Коминтерн» Красночетайского района, возглавляемого заслуженным работником сельского хозяйства России Альбиной Новиковой. Гости осмотрели, как идет сев на одном из полей. Но в центре внимания было знакомство со строительством нового коровника на 600 голов. Молочное животноводство — конек хозяйства. Вот уже несколько лет здесь реализуется крупный инвестпроект по созданию молочного комплекса на 1200 голов. Первая очередь на 600 голов с установкой «Карусель» для дойки уже запущена и действует, к строительству второй недавно приступили. Олег Николаев, облаченный в спецхалат и шапочку, осмотрел площадку, дал высокую оценку усилиям руководителя хозяйства. Альбину Новикову можно причислить к «золотой» когорте сельхозруководителей республики — вот уже 25 лет она возглавляет хозяйство. За это время превратила его в современнейшее высокоэффективное сельхозпредприятие.

Прямо на ферме состоялась приятная церемония вручения сертификата по программе льготной сельской ипотеки оператору машинного доения Елене Галич. Благодаря республиканской субсидии ставка по кредиту для ее семьи составит всего 0,5% годовых. Это первая семья в республике, получившая кредит по такой льготной ставке. Супруги Галич с двумя детьми приобретают дом с землей в райцентре.

Олег Николаев с удовлетворением констатировал решение задачи по дополнительной поддержке сельчан через субсидирование процентной ставки. Это сделало новый вид ипотеки еще выгоднее для тех, кто готов жить и работать на селе. «Мы вам уменьшили кредит с 3 процентов до 0,5. Остальные 2,5 процента бюджет будет доплачивать за вас банку, потому что вы являетесь ценным работником сферы сельского хозяйства», — сказал он будущим новоселам.

«Фишка» АО «Вурнарский мясокомбинат» — не только его известные деликатесы, но и кукуруза, возделывание которой здесь возродили несколько лет назад. «Царицу полей» сеют как на корм животным, так и на зерно. Первое предназначение важнее — на предприятии выращивают сотни голов КРС, свиней, содержат большое дойное стадо. Врио Главы побывал на поле, где шел сев.

На огромной площади раскинулся целый животноводческий городок. Олег Николаев, с интересом знакомясь с помещениями для животных, попутно завел речь о кадровом обеспечении отрасли. В целом здесь не испытывают их острой нехватки — комплекс дает работу людям из Вурнар и даже из близлежащих районов. Врио Главы республики напомнил о сельской ипотеке, отметив, что это позволит людям построить жилье и обосноваться по месту работы.

В Ибресинском районе особый интерес у врио Главы вызвало ООО «Агрофирма «Пионер». Ее буквально с чистого листа создал одаренный предприниматель Николай Николаев, построив современнейшие склады, другие производственные помещения. Здесь также полным ходом шли посевные работы — зерно требуется для нужд предприятия.

А еще Николаев создал специализированный кооператив «Мелилотус» на основе большой пасеки. На республиканский грант началось строительство центра по переработке меда, который оснастят оборудованием для его фасовки, линиями по розливу кваса и других напитков. Конечная цель — выпуск продукции под брендом «Сделано в Чувашии». Проектом уже заинтересовались в Минсельхозе России, сказал Сергей Артамонов.

Завершилась поездка в ООО «ВДС» Цивильского района. Сев здесь вели мощные новые агрегаты. Как отметил руководитель хозяйства Анатолий Федоров, решение об увеличении ставки субсидирования затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования с 15 до 40%, принятое врио Главы Чувашии, было весьма своевременным.

По итогам поездки врио Главы пообщался с журналистами. Происходило это в «ВДС», на взгорье, возвышающемся над полевым простором. Место особенное — местные жители издревле почитают его священным, о чем свидетельствуют памятный камень и изящная беседка.

Впечатления в целом позитивные, сказал Олег Алексеевич, они вселяют уверенность в хорошие перспективы развития АПК. И прежде всего — в успешный ход реализации крупных инвестиционных проектов, что видели в «Коминтерне», Вурнарском мясокомбинате, «Пионере». Немаловажно, что по ходу общения намечались конкретные предложения по наиболее эффективному их воплощению, исходя из поддержки, прежде всего, хозяйств, наиболее успешно инвестирующих в производство.

Хотя и проблемных точек хватает, в частности, в освоении залежных земель, точнее, в не вполне достоверной статистике их наличия, что требует «очень серьезной выверки». И, конечно, важно создание новых производств с высокорентабельной экономикой с привлечением предпринимательского сообщества республики, желающего вложиться в аграрный бизнес. Нужны новые рабочие места, чтобы сократить трудовую миграцию из региона.

Отдельный вопрос Открыл ли врио Главы республики что-то новое для себя в этой поездке — спросил у Олега Николаева журналист «СЧ». Олег Алексеевич ответил, что убедился, прежде всего, в высоком уровне предпринимательского таланта, креативности руководителей предприятий. «Проекты, которые они вынашивают и реализуют, перспективные, развивающие новые направления», — сказал он. И добавил, что надо думать над созданием единого бренда, символизирующего продукцию, произведенную в Чувашии.

Фото Максима Васильева.

В поездке Олега Николаева сопровождал вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.