Дистанция и маски обязательны

Вчера врио Главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции…»

Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, теперь жители республики могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе — при условии, что на совместные тренировки выходит не более двух человек и расстояние между ними составляет не менее пяти метров. Также можно гулять на улице, но не более двух человек вместе. Исключение сделано для семей с детьми — родители могут взять на прогулку и троих, и четверых ребятишек, но только при условии соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 метра) от других граждан. Гулять, отметим, тоже разрешено не везде — детские площадки и места массового посещения — парки, скверы и т.д. — пока остаются закрытыми.

И маски по-прежнему строго обязательны. Даже в троллейбусе и такси. С 12 мая и до особого распоряжения все жители Чувашии обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских и т.д.

В документе, подписанном врио Главы Чувашии, также отмечается, что руководители предприятий и организаций, которые продолжают работу, должны обеспечить под личную ответственность соблюдение на рабочих местах противоэпидемического режима. Как уточняют в пресс-службе, на данный момент список предприятий и организаций, которым разрешено работать, не изменился — это производственные предприятия, организации строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности. Данный перечень организаций пока расширен не будет.