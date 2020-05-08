Чебоксарская пенсионерка поставила памятник своим односельчанам, не вернувшимся с войны

Не только отцу — всем погибшим…

Отец Татьяны Артемовой, Григорий Александрович Соколов, ушел на фронт в 1942 году. И хотя ей было всего два года от роду, день, когда это произошло, она запомнила на всю жизнь. В доме был накрыт стол, провожали бойца на войну. Сильные руки подняли ее и поставили на лавку. Она сидела на коленях у отца. Есть у нее и второе воспоминание о войне. Отец погиб под Смоленском, в августе 1943 года. Осенью мама и старшая сестра копали картошку в огороде. Уже пришла похоронка. Маленькая Таня ходила между грядок и пела песню. Никто не знает, придумала она ее или услышала где-то. Текст Татьяна Григорьевна помнит. На русском он звучит так: «Ястреб поймал белую курочку, а что я сделала Гитлеру, что он моего папу убил?» Она помнит, как мама и сестра плакали, слушая ее.

Папа оставил дома пятерых детей. Детство их было нелегким, как у всех сирот этой войны. Татьяна Григорьевна вспоминает: после войны, в восемь-девять лет она и ее сверстники уже работали в колхозе, в одиннадцать — возили на телегах огромные мешки с зерном, бывало, что разгружали их сами. 70 килограммов было в тех мешках, при этом собственный вес девчонок — от силы 40. «Ну некому же было больше, 70 человек на фронте погибли! Никого из мужиков, никого таких сильных нет… Дети войны только остались, вот такие как я», — рассказывает она.

Эти мешки и труд не по возрасту сказались теперь на позвоночнике: шесть позвонков у Татьяны Григорьевны стерлись и сместились. И ходит она изрядно согнувшись под грузом своих лет, а их — почти 80…

В заботах и трудах пролетела ее жизнь. Осталась вдовой в 24 года, с тремя детьми, вышла замуж за вдовца, у которого тоже было трое наследников. Вырастила всех шестерых — и своих, и приемных.

Всю жизнь болела ее душа — где лежит отец? Как поклониться ему, как увековечить память? Спустя 75 лет дочь все же выполнила свой долг. И сделала это необычно. Поставила не просто памятник отцу — мемориал всем погибшим односельчанам. Два обелиска, на которых 70 солдатских имен, православный крест, место для свечей… Этот памятник теперь встречает тех, кто приходит на сельское кладбище в Верхних Хыркасах Цивильского района — в родной деревне Татьяны Григорьевны.

Захоронение, в котором покоится отец, дети искали. Сначала безуспешно. Но потом одной из сестер удалось найти адрес и место. Их отец был разведчиком, воевал в 218-й стрелковой дивизии. В могиле, где он лежит, покоятся еще пять воинов. Татьяне Григорьевне на Смоленщину добираться очень сложно. И она решила — поставит памятник отцу в родной деревне, на родовом кладбище, рядом с могилой матери.

В это время ей попала в руки книга «Хыркасинцы», написанная Александром Матвеевым. Там Татьяна Григорьевна увидела список всех земляков, не вернувшихся с войны. И поняла — нужно увековечить память не только отца, но и всех воинов-односельчан. Ведь многие из них лежат в безвестных могилах, далеко от родного дома. И потомкам некуда прийти поклониться. А здесь, на тихом деревенском погосте, покоятся их близкие, родители, предки, у кого-то тут похоронены и дети, уже ушедшие в мир иной.

Осуществить задуманное оказалось делом непростым. Сначала Татьяна Григорьевна надеялась найти единомышленников среди жителей родной деревни, но этого не случилось. Деревня потихоньку пустеет, и рассчитывать особенно не на кого. Осознав это, весь груз забот солдатская дочь взяла на себя.

Прежде чем начать дело, решила взять благословение. Пошла к митрополиту Варнаве. Он, однако, благословил ее поставить не только памятник, но и часовню.

Пока у Татьяны Григорьевны получился мемориал. В него она вложила всю свою пенсию, собранную за три года. Прежде чем решиться на это, объявила на семейном совете: «Не обижайтесь, но я буду ставить памятник всем!» Дети приняли решение мамы, и все это время помогают ей. Ведь предстоят еще большие траты на благоустройство памятного места. В этом году в ее планах — поставить удобные скамейки, ведь сюда приходят поклониться в основном люди пожилые. Да и молодым не мешает посидеть в тишине и подумать о судьбе тех воинов, которые отдали свою жизнь за Родину.

Открывали мемориал торжественно, ведь до этого никакого памятника павшим в деревне не было. Татьяна Григорьевна пригласила батюшку, чтобы отпеть тех, кого, возможно, и не отпевал никто.

На этом месте теперь служат панихиды в День Победы 9 мая, в День памяти и скорби 22 июня и в другие памятные даты. Здесь Татьяна Григорьевна поминает отца и всех односельчан-фронтовиков. Батюшке она всегда отдает в руки семь записок. В каждой — по десять имен. Чтобы было удобнее читать и никто не потерялся. Никого из тех людей, о ком возносится молитва, кроме отца, она никогда не знала. Но кто еще помолится о них, рассуждает Татьяна Григорьевна. Ведь у многих не только внуков — детей-то никогда не было…

Теперь она ждет своего 80-летия. Оно не за горами. Уже первую свою возрастную прибавку к пенсии она собирается вложить в стройку. «В один год, — говорит она, — фундамент залью, если никто не поможет, во второй — кирпичи завезу, а в третий — начну строить, если жить буду». Каждый день она просит у Господа послать ей еще жизни, чтобы успеть поднять дом молитвы. Но ждет и надеется на то, что найдутся и неравнодушные люди, которые, может быть, поддержат проект ее жизни.

Живет Татьяна Григорьевна в Чебоксарах, и ее единомышленниками стали серебряные волонтеры Чапаевского поселка, соседи и друзья. Они помогают ей в организации торжеств у мемориала в Хыркасах, ухаживают за памятником. Ведь все они — наследники Великой Победы, дети и внуки тех, кто отстоял Родину от фашистского нашествия.

Зинаида Паршагина

Фото Семена Антонова: Поставив памятник, Татьяна Артемова мечтает построить рядом и часовню.