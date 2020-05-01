Олег Николаев ознакомился с ходом полевых работ

Сегодня врио Главы республики возложил цветы к мемориалу воинов Великой Отечественной войны – уроженцев Канашского района.

Мемориал создан в этом году в селе Шихазаны на средства республиканского и муниципального бюджетов и личные пожертвования граждан. На большой стеле имена более 12 тыс. защитников Родины, здесь размещены их фотографии. Олег Николаев отдал дань памяти героям, высоко оценив заботу земляков о ее сбережении.

Посещение мемориала состоялось в ходе рабочей поездки врио Главы по республике с целью ознакомления с ходом весенней посевной. Он побывал на полях ЗАО «Прогресс» Чебоксарского, СХПК «Коминтерн» Красночетайского, Вурнарского мясокомбината, ООО «Агрофирма «Пионер» Ибресинского, ООО «ВДС» Цивильского районов. Состоялось также посещение животноводческого городка Вурнарского мясокомбината, в «Коминтерне» было презентовано строительство нового коровника на 600 голов.

В ходе общения обсуждались вопросы инвестиций в АПК, обеспеченности кадрами, льготной сельской ипотеки.