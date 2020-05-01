В Чувашии первомайская демонстрация проходит онлайн под хештегом #перлепервомай

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией праздник Первомая в этом году проходит в режиме онлайн. Вместо привычной демонстрации, объединяющей трудовые коллективы, в Чувашии организовали флешмоб #перлепервомай.

В социальных сетях и средствах массовой информации предприятия, районы и города Чувашии рассказывают о своих достижениях и поздравляют с праздником Весны и Труда в видеоформате.

Флешмоб #перлепервомай поддержал и врио Главы Чувашии Олег Николаев, присоединились города Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, Шумерля, Алатырский, Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский районы.