В Чувашии первомайская демонстрация проходит онлайн под хештегом #перлепервомай

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией праздник Первомая в этом году проходит в режиме онлайн. Вместо привычной демонстрации, объединяющей трудовые коллективы, в Чувашии организовали флешмоб #перлепервомай.

В социальных сетях и средствах массовой информации предприятия, районы и города Чувашии рассказывают о своих достижениях и поздравляют с праздником Весны и Труда в видеоформате.

Флешмоб #перлепервомай поддержал и врио Главы Чувашии Олег Николаев, присоединились города Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, Шумерля, Алатырский, Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский районы.

Опубликовано: 1 мая 2020 г.


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