Еще десять жителей Чувашии возвращены на родину из-за рубежа

В минувшую пятницу в Уфе приземлился самолет с курорта Гоа в Индии со 162 российскими гражданами на борту. Среди его пассажиров были и восемь взрослых жителей нашей республики — их перевезли автобусом в санаторий «Лесная сказка» в Моргаушском районе, где туристам придется провести ближайшие две недели. Там же уже были размещены четыре жителя Чувашии, прибывшие днем раньше с острова Бали в Индонезии.

Вчера после девяти утра по Москве в Самару прибыл самолет из Бангкока (Таиланд) с российскими туристами. Рейсом «Бангкок — Иркутск — Самара» на родину доставлено 165 человек, среди которых были и два жителя нашего региона. Их направили в санаторий «Васильевский» Республики Татарстан, а в ближайшие дни перевезут в один из санаториев Моргаушского района, на базе которых развернуты обсерваторы. Под наблюдением врачей туристам придется находиться в течение двух недель.

По официальной информации, на 27 апреля за пределами страны находятся двести двадцать два жителя Чувашии, из них двадцать три несовершеннолетних. Больше всего туристов осталось в Таиланде, Индии, США. Всего с 10 апреля при взаимодействии федеральных и региональных властей на родину вернулись тридцать пять жителей республики: из Таиланда и Индии (десять и пятнадцать соответственно), четверо — из Индонезии, двое — из Турции, по одному человеку из США, Латвии, с Кипра и из Испании.