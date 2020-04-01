Врио генерального директора «Чувашхлебопродукта» предприятия назначен Юрий Степанов

Представляя его коллективу, вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов напомнил, что АО «Чувашхлебопродукт» является крупнейшим специализированным предприятием республики по переработке зерна, сохраняет устойчивое финансовое положение, не имеет задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами. Новому руководителю предстоит усилить работу по модернизации производственных мощностей, выходу на новый уровень развития, освоению новых направлений работы. В решении поставленных задач, по словам министра, важна работа всего коллектива как единого целого. В уставном капитале предприятия доля республики составляет 100%.
Опубликовано: 28 апреля 2020 г.
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