Врио генерального директора «Чувашхлебопродукта» предприятия назначен Юрий Степанов

Представляя его коллективу, вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов напомнил, что АО «Чувашхлебопродукт» является крупнейшим специализированным предприятием республики по переработке зерна, сохраняет устойчивое финансовое положение, не имеет задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами. Новому руководителю предстоит усилить работу по модернизации производственных мощностей, выходу на новый уровень развития, освоению новых направлений работы. В решении поставленных задач, по словам министра, важна работа всего коллектива как единого целого. В уставном капитале предприятия доля республики составляет 100%.