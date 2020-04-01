Из крестьян — в Думу

День российского парламентаризма отмечали вчера в селе Убеево Красноармейского района.

Председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова, депутат Госдумы России Игорь Моляков, депутаты Госсовета Вячеслав Рафинов, Сергей Павлов и Сергей Семенов, а также представители муниципалитета возложили цветы к памятнику первому чувашскому парламентарию Якову Абрамову, установленному на его малой родине.

«Наш край в первой Госдуме представляли уроженец Ядринского уезда Яков Абрамович Абрамов и Василий Никитич Микешин из Алатырского уезда. Они примкнули к разным фракциям — Абрамов представлял трудовиков, Микешин — кадетов», — напомнила Альбина Егорова. Отметив важность сохранения памяти о чувашском парламентарии, она поздравила коллег с праздником и пожелала депутатам органов представительной власти всех уровней плодотворной законотворческой деятельности.

«Для нас он был просто дедом, прадедом, мы его любили просто по-человечески, — рассказал внук Якова Абрамова Владимир Степанов. — Дед пользовался уважением среди односельчан, получил хорошее образование, его ценили и часто обращались за советом».

ИЗ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

врио Главы Чувашии: «Значимость работы парламентариев всех уровней ярко демонстрирует работа в рамках реализации национальных проектов. Задачи, обозначенные Президентом России Владимиром Путиным, требуют консолидации всех ветвей и уровней власти, ответственной, вдумчивой, кропотливой работы от депутатов муниципальных образований и от представителей регионов в Государственной Думе и Совете Федерации. Уверен, что эффективное взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти, плодотворная деятельность депутатов всех уровней послужат успешному развитию Чувашской Республики».

СПРАВКА «СЧ»

Бронзовая статуя Якова Абрамова, депутата Госдумы Российской империи первого, самого короткого 72-дневного созыва установлена в Убеево в октябре 2014 года. Как тогда сообщала «СЧ», на церемонию открытия прибыла солидная делегация народных избранников из Госдумы России во главе с Анатолием Аксаковым и депутаты Госсовета Чувашии. Средства на скульптуру высотой 2,25 метра собирали методом ниме — свою лепту внесли российские и чувашские парламентарии, родственники Якова Абрамова и жители села Убеево. По словам автора скульптуры Петра Пупина, в работе над памятником он использовал снимки, сделанные петербургскими фотографами на первом съезде Думы в 1906 году. Кстати, после разгона Думы Яков Абрамов вернулся к крестьянскому хозяйству, находился под негласным надзором полиции. С 1907 года работал в Ядринском земстве. Затем до самой смерти (1934 г.) трудился в кооперативных учреждениях.

Фото cap.ru