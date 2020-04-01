Электронные пропуска для автобусов могут сохраниться после отмены ограничительных мер

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом на заседании оперативного штаба заявил врио Главы Чувашской республики Олег Николаев. Он заметил, что ситуация с коронавирусом заставила власти разрабатывать и применять на практике механизмы, которые затем могут быть эффективно использованы в дальнейшем. — Например, электронные пропуска. Проблема нелегальных пассажирских перевозок известна давно. Сейчас у нас появился действенный механизм обеспечения контроля в этом отношении. Было бы неправильно его не использовать, — подчеркнул Олег Николаев.

Напомним, электронные пропуска для пассажирского транспорта в Чувашии по инициативе врио Главы Чувашии были введены с начала этой недели. За это время пропуска на более чем 600 единиц транспотра получили 50 организаций, осуществляющих пассажирские перевозки.

Опубликовано: 24 апреля 2020 г.


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