Николай Федоров возглавил рабочую группу Совета Федерации по мониторингу законодательства

В целях мониторинга и совершенствования законодательства в условиях распространения коронавируса в Совете Федерации создана рабочая группа. Возглавил ее первый заместитель председателя СФ Николай Федоров.

В состав рабочей группы вошли заместители председателя СФ Галина Карелова и Николай Журавлев, главы профильных комитетов… Как сообщают на сайте Совета Федерации Федерального собрания, Николай Федоров поручил членам рабочей группы в кратчайшие сроки представить предложения о нормативных правовых актах, которые нужно принять безотлагательно. Первый вице-спикер верней палаты российского парламента также дал поручение комитетам проработать вопрос о совместной подготовке с федеральными органами исполнительной власти соответствующих «дорожных карт».