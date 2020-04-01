Николай Федоров возглавил рабочую группу Совета Федерации по мониторингу законодательства

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В целях мониторинга и совершенствования законодательства в условиях распространения коронавируса в Совете Федерации создана рабочая группа. Возглавил ее первый заместитель председателя СФ Николай Федоров.

В состав рабочей группы вошли заместители председателя СФ Галина Карелова и Николай Журавлев, главы профильных комитетов… Как сообщают на сайте Совета Федерации Федерального собрания, Николай Федоров поручил членам рабочей группы в кратчайшие сроки представить предложения о нормативных правовых актах, которые нужно принять безотлагательно. Первый вице-спикер верней палаты российского парламента также дал поручение комитетам проработать вопрос о совместной подготовке с федеральными органами исполнительной власти соответствующих «дорожных карт».

Опубликовано: 22 апреля 2020 г.


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