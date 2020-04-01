Во второй городской больнице закончился режим изоляции

Сегодня врио Главы республики Олег Николаев провел видеоконференцию с сотрудниками чебоксарской городской больницы №2, медперсонал и пациенты которой по предписанию Роспотребнадзора с 13 апреля были изолированы.

Сотрудники, пришедшие на видеовстречу, были в приподнятом настроении, что ощущалось даже на расстоянии. Они рассказали, как занимались лечением больных, как оздоравливали тех, кто не нуждался в лечении, но не мог покинуть больницу. Каждое утро начиналось с зарядки, затем завтрак – всех оставшихся на изоляцию сотрудников и пациентов обеспечивали горячим питанием. Далее выполнялись все необходимые процедуры. На момент закрытия лечебного учреждения здесь были и тяжелые больные. По телемедицинской связи доктора консультировались с коллегами из других лечебных учреждений, чтобы уточнить лечение.

Сейчас в больнице остались только четверо тяжелых пациентов, остальные были выписаны домой. В скобках отметим, что пациенты не заразились коронавирусом — не забываем, что люди болеют самыми разными заболеваниями. Для медиков сегодня тоже радостный день, все они наконец-то встретятся со своими родными.

Олег Николаев поблагодарил медиков за то, что несмотря на определенные неудобства, они остались верны своему долгу. Не унывали, не падали духом. И показали пример всем, как можно проводить изоляцию: «Огромное вам спасибо за вашу работу. Невзирая на обстоятельства, вы полны оптимизма, и таким образом подаете пример всем остальным. Мы обязательно победим этот вирус и продолжим реализовывать все наши планы».

Не секрет, напомнил руководитель региона, что многие самоизоляцию воспринимают как беду, но сейчас это вынужденная мера, которая помогает преодолеть эпидемию. Ведь очень многие люди переносят коронавирус без каких-либо симптомов, однако они могут заразить других, кто заболеет тяжело. Поэтому придется еще немного потерпеть.

Врио Главы отметил, что мест в больницах достаточно, что там, где лечат новую инфекцию, есть кислород и достаточно аппаратов ИВЛ.

На вопрос журналистов, присутствующих на видеоконференции, когда можно будет вернуться к привычной жизни, Олег Николаев сказал, что делать это придется постепенно. Сейчас рассматривается вопрос об открытии парикмахерских. Если люди будут готовы работать в условиях эпидемии — тщательно стерилизовать инструменты, проводить санитарную обработку помещения, не создавать очередей, записывать данные каждого клиента, чтобы, если вдруг выявится инфекция, можно было отследить ее носителя, то парикмахерские можно будет открыть.

Что касается вышедшей с карантина больницы, то сейчас там много работы: все помещения будут убраны и продезинфицированы специальным раствором с соблюдением необходимых требований. После чего стационар возобновит свою работу.