Поздравление врио Главы Чувашии Олега Николаева с праздником Пасхи

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю православных христиан Чувашской Республики со Светлым Христовым Воскресением!
К сожалению, в этом году пандемия коронавируса нарушила привычный ход вещей. Мы не можем встретить праздник в храмах и вынуждены оставаться дома в целях безопасности – как своей, так и наших родных и близких.
Эти ограничения – временные, и я уверен, что мы вместе с достоинством пройдем через эти испытания. Величие праздника Пасхи ничто не может омрачить, вера поможет преодолеть все трудности.
Пусть светлая Пасхальная радость наполнит каждый дом, вдохновит на добрые дела и поступки.
Искренне желаю всем здоровья, мира, добра, любви и благополучия!
Христос Воскресе!
Временно исполняющий
обязанности Главы
Чувашской Республики О. Николаев