Поздравление врио Главы Чувашии Олега Николаева с праздником Пасхи

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю православных христиан Чувашской Республики со Светлым Христовым Воскресением!

К сожалению, в этом году пандемия коронавируса нарушила привычный ход вещей. Мы не можем встретить праздник в храмах и вынуждены оставаться дома в целях безопасности – как своей, так и наших родных и близких.

Эти ограничения – временные, и я уверен, что мы вместе с достоинством пройдем через эти испытания. Величие праздника Пасхи ничто не может омрачить, вера поможет преодолеть все трудности.

Пусть светлая Пасхальная радость наполнит каждый дом, вдохновит на добрые дела и поступки.

Искренне желаю всем здоровья, мира, добра, любви и благополучия!

Христос Воскресе!

Временно исполняющий

обязанности Главы

Чувашской Республики О. Николаев