Поздравление врио Главы Чувашии Олега Николаева с праздником Пасхи

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю православных христиан Чувашской Республики со Светлым Христовым Воскресением!

К сожалению, в этом году пандемия коронавируса нарушила привычный ход вещей. Мы не можем встретить праздник в храмах и вынуждены оставаться дома в целях безопасности – как своей, так и наших родных и близких.

Эти ограничения – временные, и я уверен, что мы вместе с достоинством пройдем через эти испытания. Величие праздника Пасхи ничто не может омрачить, вера поможет преодолеть все трудности.

Пусть светлая Пасхальная радость наполнит каждый дом, вдохновит на добрые дела и поступки.

Искренне желаю всем здоровья, мира, добра, любви и благополучия!

Христос Воскресе!

Временно исполняющий
обязанности Главы
Чувашской Республики О. Николаев

Опубликовано: 19 апреля 2020 г.


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