В Чувашии для межмуниципального транспорта введут электронные пропуска

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 21 апреля 2020 г. до особого распоряжения в Чувашии вводятся электронные пропуска для межмуниципальных маршрутов. Указ об этом подписал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

На заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией было отмечено, что в условиях ограничения межмуниципальных перевозок появилось много нелегальных перевозчиков.

«С завтрашнего дня и по понедельник систему электронных пропусков будем тестировать. А со вторника надо сделать это обязательным для автобусов, которые осуществляют пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам. И прошу взаимодействовать с МВД и с ГИБДД, чтобы, с одной стороны, была четко налажена выдача пропусков, чтобы люди могли пропуска получить, с другой стороны, чтобы был действенный контроль за перевозчиками», – отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Пропуск можно оформить на сайте propusk.cap.ru на Портале органов власти Чувашской Республики. Предъявлять документ нужно на бумажном носителе.

Опубликовано: 18 апреля 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
Цитата номера

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.