Пасхальные богослужения в храмах Чувашии пройдут без посетителей

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

К сожалению, число заболевших коронавирусом в республике растет. И, как это ни печально, но в эту Пасху жителям Чувашии придется остаться дома. Как уже сообщала «СЧ», по поручению руководителя региона храмы будут закрыты для посещения прихожан.

«Приближается большой праздник Светлой Пасхи. Наша задача — во время ее празднования не допустить дополнительного всплеска заболевания», — объяснил строгие меры врио Главы Чувашии Олег Николаев на совещании с участием глав районов и городов республики, а также священнослужителей. Заседание прошло в уже привычном формате видеоконференцсвязи.

Однако закрытый режим в храмах не означает, что там не будет идти служба. Просто в это время в церквях будут находиться лишь те люди, кто занят в Пасхальном богослужении. Приходы оформят им специальные пропуска, с которыми они смогут пройти на территорию Божьей обители. Как рассказал помощник митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы Федор Степанов, в настоящее время в республике действуют 260 храмов, 23 из них располагаются в Чебоксарах. И все они будут проводить праздничное богослужение таким образом.

За соблюдением пропускного режима проследят стражи порядка, на территории храмов будут дежурить сотрудники МВД по Чувашии и Росгвардии.

«Никогда еще мы не встречали Пасху в таком формате, и поэтому еще раз обращаю внимание, что во всем мире происходят очень серьезные смещения и корректировка всех предусмотренных в рамках этого праздника мероприятий», — сказал Олег Николаев, которому также непросто далось это решение. Ведь он всегда лично присутствовал на торжественных богослужениях, принимал участие в доставке благодатного огня из Иерусалима. Но в этот раз Олег Алексеевич на Пасху останется с семьей дома.

«Да, вынужден буду нарушить традицию, но делаю это, исходя из объективной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции <…> Буду смотреть службу по телевизору», — сказал Олег Николаев.

Опубликовано: 17 апреля 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Храм в Вурнарском районе ждет второго рождения
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.