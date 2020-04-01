Пасхальные богослужения в храмах Чувашии пройдут без посетителей

К сожалению, число заболевших коронавирусом в республике растет. И, как это ни печально, но в эту Пасху жителям Чувашии придется остаться дома. Как уже сообщала «СЧ», по поручению руководителя региона храмы будут закрыты для посещения прихожан.

«Приближается большой праздник Светлой Пасхи. Наша задача — во время ее празднования не допустить дополнительного всплеска заболевания», — объяснил строгие меры врио Главы Чувашии Олег Николаев на совещании с участием глав районов и городов республики, а также священнослужителей. Заседание прошло в уже привычном формате видеоконференцсвязи.

Однако закрытый режим в храмах не означает, что там не будет идти служба. Просто в это время в церквях будут находиться лишь те люди, кто занят в Пасхальном богослужении. Приходы оформят им специальные пропуска, с которыми они смогут пройти на территорию Божьей обители. Как рассказал помощник митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы Федор Степанов, в настоящее время в республике действуют 260 храмов, 23 из них располагаются в Чебоксарах. И все они будут проводить праздничное богослужение таким образом.

За соблюдением пропускного режима проследят стражи порядка, на территории храмов будут дежурить сотрудники МВД по Чувашии и Росгвардии.

«Никогда еще мы не встречали Пасху в таком формате, и поэтому еще раз обращаю внимание, что во всем мире происходят очень серьезные смещения и корректировка всех предусмотренных в рамках этого праздника мероприятий», — сказал Олег Николаев, которому также непросто далось это решение. Ведь он всегда лично присутствовал на торжественных богослужениях, принимал участие в доставке благодатного огня из Иерусалима. Но в этот раз Олег Алексеевич на Пасху останется с семьей дома.

«Да, вынужден буду нарушить традицию, но делаю это, исходя из объективной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции <…> Буду смотреть службу по телевизору», — сказал Олег Николаев.