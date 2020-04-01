От черенков для лопат до истребителей производили в Шумерле в годы войны

По данным последней предвоенной переписи 1939 г., в Шумерле проживало немногим более 15 тысяч человек. Но в годы войны удачно расположенный у железной дороги город стал одним из центров расквартирования значительного числа воинских формирований. По данным председателя совета регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Чувашии Е.Г. Шумилова, здесь находилось или формировалось не менее 8 воинских частей и подразделений — от склада до стрелковой и кавалерийской дивизий. Большинство из них убыло на фронт уже к весне 1942 г. Лишь 21-я комендатура тыловых оборонительных сооружений действовала до сентября 1942 г.

В городе и районе не было ни одного промышленного предприятия, которое не внесло бы свой вклад в дело обороны. Задание по изготовлению черенков к саперным и пехотным лопатам получили артель «Труженик» и Алгашинская артель «Лесоруб», белье и одежду шили артели «Партизан» и «им. Шишова». Сани готовились на мощностях артели «Обод». Завод «Большевик» производил дубильный экстракт и снабжал электроэнергией другие предприятия. Механизированный лесопункт выполнял заказы по отгрузке древесины специального ассортимента для оборонных предприятий.

Город принял эвакуированный из западных областей авиазавод № 471, развернувший новое производство на базе Шумерлинского деревообрабатывающего комбината. В сентябре 1941 г. здесь начался выпуск многоместного десантного планера Гр-11 (другое обозначение — Гр-29), разработанного ОКБ-28 под руководством В.К. Грибовского. Сам конструктор прибыл на завод в конце сентября, а в октябре здесь обосновался основной состав эвакуированного ОКБ-28. К концу лета 1942 г. было выпущено 308 планеров, после чего шумерлинцы перешли к выпуску боевых самолетов Як-6, У-2 и По-2. Всего за годы войны завод поставил фронту более 1100 самолетов.

Шумерля с первых же дней войны была определена и одним из центров приема эвакуируемого населения. Постановлением Особого заседания СНК Чувашской АССР от 27 июня 1941 г. «О размещении и устройстве на работу эвакуированного населения с прифронтовой полосы» было предписано в двухдневный срок организовать приемные пункты, общественное питание, медицинское обслуживание, помощь одеждой и обувью.

Согласно разнарядке Шумерлинскому району предстояло стать временной родиной для 2500 беженцев. Еще 2000 человек станция должна была принять для последующего распределения в Красночетайский район. Первые эвакуированные прибыли уже 9 июля — пришел эшелон с женщинами и детьми из Москвы. Списочно там был 531 человек — члены семей рабочих заводов «Фрейзер», «Компрессор» и № 205, и все — только в летних платьях и обуви. На вопрос встречавших: «Почему в таком виде прибыли?» — последовал ответ, что руководители райкома партии и райсовета рекомендовали ничего с собой не брать.

К середине апреля 1942 г. Шумерлинский район принял и расквартировал в основном в сельской местности 3472 беженца, при этом в самом городе было оставлено немногим менее 600 человек — рабочие эвакуированных предприятий и члены их семей. Это были пиковые нагрузки на район, в дальнейшем число эвакуированных сокращалось.

Шумерля была одной из узловых станций, куда прибывали эшелоны с ранеными. Естественно, что город стал и центром их размещения. Под эвакогоспитали были отведены здание местной больницы на 60 коек и здание шумерлинской средней школы № 3 (позднее в документах начинает фигурировать школа под № 4) на 150 коек. Подготовить их к работе в новых условиях должны были к 20 июля и 1 августа соответственно. Было учтено, что школа без водопровода и канализации не может быть приспособлена под госпиталь, и в Совнарком РСФСР ушло обращение об ассигновании средств в сумме 120 тыс. рублей для присоединения школы к заводской водопроводной и канализационной сети.

Затем было решено приспособление Шумерлинской больницы (как и ряда подобных учреждений в других районах) под эвакогоспиталь отложить до особого распоряжения. Планы по конкретным местам размещения менялись еще не раз. В ноябре 1941 г. в Шумерлю прибыл эвакогоспиталь № 3459, организованный в июле в г. Сталино (Донецк) и выведенный в тыл в связи с приближением линии фронта. В рамках организации шефской помощи районов республики за двумя размещенными в Шумерле эвакогоспиталями были закреплены Шумерлинский, Аликовский и Ядринский районы. К февралю 1943 г. в районе остался только один эвакогоспиталь на 450 коек, ликвидированный лишь осенью 1945 г.

По территории Шумерлинского района проходил оборонительный рубеж. Мы уже рассказывали об этом на страницах газеты, поэтому отметим лишь один факт: район должен был направить на строительство почти восемь с половиной тысяч человек, а сам город являлся центром одного из военно-полевых строительств.

Федор Козлов

Фото aviadejavu.ru: Десантный планер Гр-11.