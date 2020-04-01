Депутаты Госдумы из Чувашии направят свои зарплаты на борьбу с корнавирусом

Депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Игорь Моляков приняли решение перечислить свои заработные платы в фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Чувашии. Средства поступят на расчетные счета пяти медицинских учреждений, где уже сейчас лечат заболевших COVID-19 или готовы в любой момент принять таких пациентов.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, деньги направят на материально-техническое оснащение или покупку индивидуальных средств защиты для врачей. Решение о закупке необходимых товаров каждая больница примет самостоятельно.