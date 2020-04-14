За последние сутки в Чувашии 15 новых случаев заражения коронавирусом

Десять заболевших пациентов и один сотрудник Второй городской больницы в Чебоксарах выявлены в ходе тестирования, после перевода медорганизации в режим обсерватора.
Положительный результат на новую коронавирусную инфекцию подтвердился у двух контактных лиц из Чебоксар и одного приезжего из Яльчикского района. Еще один гражданин выявлен в ходе тестирования лиц старшего возраста в столице республики. Возраст пациентов от 35 до 86 лет.
Таким образом, число заразившихся Сovid-19 в Чувашии достигло 66 человек, двое из них выздоровели.
Из госпитализированных пациентов четверо перешли в состояние средней тяжести, которое требует дополнительной подачи кислорода. И один пациент в возрасте 71 года перешел на инвазивную ИВЛ, то есть это уже переход в тяжелое состояние. «Он получает и медикаментозную, и аппаратную поддержку. Лечим, будем надеяться», — рассказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов на еженедельном совещании в Доме правительства.
4 Ответы
Я понимая, что люди должны знать сколько людей болеет, но почему такая односторонняя подача информации?
Где данные о других заболевших и умерших?
А их в сотни раз больше.
Путин соблюдает Конституцию РФ. Опасны ли противники самоизоляции для нашего общества? Вопросы возникают совсем не случайно…
Почему с собакой можно гулять, а с ребёнком нет?
Редакция СЧ исказила текст Саныча. Так было- Путин соблюдает Конституцию РФ? Путин опасен для нашего общества? Вопросы возникают совсем не случайно…