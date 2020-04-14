За последние сутки в Чувашии 15 новых случаев заражения коронавирусом

Десять заболевших пациентов и один сотрудник Второй городской больницы в Чебоксарах выявлены в ходе тестирования, после перевода медорганизации в режим обсерватора.

Положительный результат на новую коронавирусную инфекцию подтвердился у двух контактных лиц из Чебоксар и одного приезжего из Яльчикского района. Еще один гражданин выявлен в ходе тестирования лиц старшего возраста в столице республики. Возраст пациентов от 35 до 86 лет.

Таким образом, число заразившихся Сovid-19 в Чувашии достигло 66 человек, двое из них выздоровели.

Из госпитализированных пациентов четверо перешли в состояние средней тяжести, которое требует дополнительной подачи кислорода. И один пациент в возрасте 71 года перешел на инвазивную ИВЛ, то есть это уже переход в тяжелое состояние. «Он получает и медикаментозную, и аппаратную поддержку. Лечим, будем надеяться», — рассказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов на еженедельном совещании в Доме правительства.