За последние сутки в Чувашии 15 новых случаев заражения коронавирусом

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outline4 комментария

Десять заболевших пациентов и один сотрудник Второй городской больницы в Чебоксарах выявлены в ходе тестирования, после перевода медорганизации в режим обсерватора.

Положительный результат на новую коронавирусную инфекцию подтвердился у двух контактных лиц из Чебоксар и одного приезжего из Яльчикского района. Еще один гражданин выявлен в ходе тестирования лиц старшего возраста в столице республики. Возраст пациентов от 35 до 86 лет.

Таким образом, число заразившихся Сovid-19 в Чувашии достигло 66 человек, двое из них выздоровели.

Из госпитализированных пациентов четверо перешли в состояние средней тяжести, которое требует дополнительной подачи кислорода. И один пациент в возрасте 71 года перешел на инвазивную ИВЛ, то есть это уже переход в тяжелое состояние. «Он получает и медикаментозную, и аппаратную поддержку. Лечим, будем надеяться», — рассказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов на еженедельном совещании в Доме правительства.

Опубликовано: 14 апреля 2020 г.


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4 Ответы

  1. Я понимая, что люди должны знать сколько людей болеет, но почему такая односторонняя подача информации?
    Где данные о других заболевших и умерших?
    А их в сотни раз больше.

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  2. Путин соблюдает Конституцию РФ. Опасны ли противники самоизоляции для нашего общества? Вопросы возникают совсем не случайно…

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  3. Почему с собакой можно гулять, а с ребёнком нет?

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  4. Редакция СЧ исказила текст Саныча. Так было- Путин соблюдает Конституцию РФ? Путин опасен для нашего общества? Вопросы возникают совсем не случайно…

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