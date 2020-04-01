Художественный музей — в десятке лучших

Чувашский государственный художественный музей вошел в топ-10 музеев изобразительных искусств России

Рейтинг составил портал ТурСтат на основе популярности музеев и предложений виртуальных туров и экскурсий, сообщают в Минкультуры Чувашии. В него вошли лучшие художественные музеи России для онлайн-туров, виртуальных экскурсий, выставок и просмотра трансляций музеев в социальных сетях и Youtube-каналах.

Чувашский художественный музей расположился в первой десятке лучших музеев страны вместе с выставочными залами Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Владивостока и других крупных городов. Самыми популярными музеями стали Русский музей в Санкт-Петербурге, Третьяковская галерея и Пушкинский музей в Москве.