Минфин Чувашии попросил ведущие банки поддержать бизнес

В рамках исполнения поручения врио Главы Чувашии Олега Николаева вице-премьер — и.о. министра финансов Михаил Ноздряков совместно с Минэкономразвития Чувашии провел совещание в режиме ВКС с руководителями наиболее крупных кредитных организаций, расположенных на территории республики.

Михаил Ноздряков напомнил, что на федеральном уровне принимаются важные решения относительно оказания дополнительной поддержки населению и субъектам малого и среднего предпринимательства, оказавшимся в тяжелом положении в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Он также обратил внимание на рекомендации Банка России, в том числе по неначислению повышенных процентов, штрафов и пеней за просрочку выплат в связи с коронавирусом.

На совещании отмечалось, что все услуги банков, за редким исключением, сегодня предоставляются дистанционно. Обращение можно направить по электронной почте, либо по телефону горячей линии, либо посредством мобильных приложений. В связи с решением Президента страны о продлении нерабочих дней до 30 апреля перечень удаленных сервисов, скорее всего, будет расширен. Полная информация обо всех услугах, предлагаемых населению и организациям, а также контактные телефоны размещены на официальных сайтах кредитных организаций.