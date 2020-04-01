Чебоксарский священник поднялся в небо, чтобы совершить молебен в защиту от коронавируса

Крестный ход на самолете

7 апреля сотрудники Чебоксарского аэропорта на несколько часов вернулись на свои рабочие места, чтобы выполнить необычную миссию — отправить в воздушный крестный ход легкомоторный самолет.

По благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы на борт воздушного судна поднялся клирик Спасо-Преображенского женского монастыря г. Чебоксары протоиерей Георгий Орлов. С собой он взял икону Владимирской Божией Матери, любезно предоставленную в Свято-Троицком мужском монастыре. А в аэропорту перед полетом, как сообщают на сайте Чувашской митрополии, протоиерей Георгий совершил «молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной заразы с акафистом Пресвятой Богородице с каноном».

Молебен звучал и во время получасового полета над Чебоксарами и Новочебоксарском. По словам священнослужителя, никаких неприятных чувств во время воздушных молитв он не испытывал. Во-первых, потому, что с Богом и с благословением Владыки летать никогда не страшно. А во вторых, такой необычный крестный ход он совершает уже в шестой раз. Обычно это происходит после Пасхи, рассказал отец Георгий корреспонденту «СЧ». Но нынче решили совершить воздушный крестный ход пораньше, в Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – чтобы поддержать народ в непростое время.

Вместе с протоиереем в небольшое воздушное путешествие над двумя городами отправился пилот легкомоторной авиации Александр Костин. За штурвалом он, кстати, находился и во время предыдущих крестных ходов. А после завершения миссии на своем самолете «Пайпер» Костин вернулся в Йошкар-Олу.