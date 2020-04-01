В Новочебоксарск троллейбус пока ходить не будет

Принято решение о сокращении количества рейсов автобусов и троллейбусов в Чебоксарах в межпиковое время из-за снижения пассажиропотока.

Прежде, как уже сообщала «Советская Чувашия», общественный транспорт ходил по графику выходного дня. С 1 апреля данный график сохраняется утром с 6 до 9 часов и вечером с 15 до 18 часов. При этом в период с 9 до 15 часов и с 18 до 21 часа интервал движения увеличивается с двадцати до сорока минут.

Также временно приостанавливается работа троллейбусного маршрута № 100 «Чебоксары — Новочебоксарск», деньги за проездные по «сотому» будут возвращены.