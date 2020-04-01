В Чувашии заработает единый портал для тех, кто находится в самоизоляции

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ближайшее время в республике заработает единый портал с полезной информацией по организации досуга в самоизоляции. Об этом сообщила заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Алла Салаева на еженедельной правительственной планерке. Для посетителей портала подготовят онлайн-экскурсии, курсы повышения квалификации, мастер-классы и виртуальные уроки, видео-тренировки.

«Уверена, единый портал заинтересует не только жителей старше 60 лет, но и всех, кто сейчас вынужден находиться дома. Это возможность провести время с пользой», — подчеркнула Алла Салаева.

Напомним, с 23 марта в России открыт сайт «Все.онлайн». Он объединяет свыше 60 сервисов для работы, обучения и развлечений в условиях социального дистанцирования.

Опубликовано: 2 апреля 2020 г.


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