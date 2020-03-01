Школьные каникулы продлеваются на неделю, садики уходят «в отгул»

Как будет организовано дистанционное обучение

«На неделю продлеваются школьные каникулы, на выходные уходят детские сады, учреждения дополнительного, среднего профессионального образования», — сообщил и.о. министра образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев на брифинге, посвященном организации дистанционного образования школьников.

Напомним, Указом Президента России Владимира Путина следующая неделя объявлена для всей страны нерабочей в качестве меры противодействия распространению коронавируса.

«Для детей, чьи родители в этот период выйдут на работу (например, папа – водитель троллейбуса, а мама – врач – Авт.) будут созданы дежурные группы. Чтобы иметь такую возможность, мамам и папам придется заполнить заявление», — пояснил Сергей Петрович. И добавил, что таких родителей, судя по предварительному опросу, оперативно проведенному среди них, на сегодня немного. В районах республики – это единицы. А в Чебоксарах примерно около 430 мам и пап изъявили желание водить своих чад в детсад в нерабочую неделю.

«Ситуации могут быть разные, поэтому с пониманием готовы отнестись и к тем родителям, кто вынуждены по каким-то причинам работать и им негде оставить детей. Безопасность детей прежде всего, поэтому, чтобы малыши не оставались дома одни, будем принимать их в дежурные группы», — заверил Сергей Яковлев.

С 6 апреля школы, техникумы и колледжи продолжат обучение в дистанционной форме до особого распоряжения, сделал следующее заявление и.о. министра. К этому большинство образовательных учреждений уже готовы, в том числе и сельские. На брифинге было отмечено, что будут задействованы разные формы дистанционного обучения в зависимости от того, какие ресурсы имеет сама школа, есть ли компьютеры и Интернет дома у ребят. Запланированы проектная деятельность, самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами, онлайн-уроки по скайпу, просмотр видеоуроков на интернет-порталах. Минпросвещения России предоставляет возможность использовать бесплатно достаточное количество электронных платформ, каждая из которых имеет более ста тысяч всевозможных заданий, материалов, лекций.

Какую форму работы выбрать, решает сама школа совместно с родителями. Активно продолжит функционировать и система «Сетевой город», по которому учителя будут присылать нужные задания или ссылки. Если совсем нет возможности дистанционного обучения с помощью гаджетов, допускается бесконтактная передача распечатанных материалов с заданиями учителя, которые родители смогут забрать, к примеру, на вахте в школе.

«Чтобы процесс обучения был эффективным, учителям необходимо обязательно поддерживать с учениками и их родителями обратную связь, — подчеркнул Сергей Яковлев. — Понятно, что прямой контакт с учителем – во всех отношениях лучше, но в связи со сложившейся ситуацией стоит подумать прежде всего о здоровье как своих детей, так и учителей. Педагогам мы рекомендуем чуть мягче и лояльнее оценивать работу учеников».

В завершение брифинга через присутствующие СМИ Сергей Петрович уже больше как отец двоих детей обратился и к родителям, которых попросил проконтролировать учебный процесс своего чада, продумать режим отдыха и занятий, в особенности, если детей в семье двое и больше, а компьютер один. И отметил, что в таких непростых условиях родители просто не должны оставаться безучастными.

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Фото Елены Тры: Учитель истории чебоксарской школы № 45 Александр Григорьев продемонстрировал журналистам, как будет организовано дистанционное обучение с его учениками.