27 декабря – День спасателя

Уважаемые сотрудники и ветераны службы спасения Чувашии!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Спасение жизни людей – это важная и благородная миссия. Вы первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду, боретесь с опасностями стихии, своевременно устраняете последствия техногенных аварий, обеспечиваете стабильное функционирование предприятий и организаций экономики, социальной сферы, коммунального хозяйства.
Ваш высокий профессионализм, умение ориентироваться в экстренных ситуациях и мгновенно принимать верные решения, смелость и мужество являются гарантом спокойствия и уверенности жителей республики в завтрашнем дне.
В республике уделяется особое внимание современному техническому оснащению службы спасения в районах и городах, совершенствованию комплекса профилактических мер и системы предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Выражаю вам глубокую признательность за служение людям, постоянную готовность приступить к ликвидации чрезвычайной ситуации.
Желаю всем спасателям крепкого здоровья, успехов в вашей нелегкой и опасной работе, добра, счастья и благополучия!
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев