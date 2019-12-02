27 декабря – День спасателя

Уважаемые сотрудники и ветераны службы спасения Чувашии!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Спасение жизни людей – это важная и благородная миссия. Вы первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду, боретесь с опасностями стихии, своевременно устраняете последствия техногенных аварий, обеспечиваете стабильное функционирование предприятий и организаций экономики, социальной сферы, коммунального хозяйства.

Ваш высокий профессионализм, умение ориентироваться в экстренных ситуациях и мгновенно принимать верные решения, смелость и мужество являются гарантом спокойствия и уверенности жителей республики в завтрашнем дне.

В республике уделяется особое внимание современному техническому оснащению службы спасения в районах и городах, совершенствованию комплекса профилактических мер и системы предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Выражаю вам глубокую признательность за служение людям, постоянную готовность приступить к ликвидации чрезвычайной ситуации.

Желаю всем спасателям крепкого здоровья, успехов в вашей нелегкой и опасной работе, добра, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев