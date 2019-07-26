Благотворительная акция «Дерево добра» собирает друзей

В преддверии Нового года каждый ощущает острое желание сотворить что-то важное, особое: подарить чудо близким, сделать что-то доброе для окружающих, помочь прохожим. Хорошая возможность проявить себя и почувствовать истинное удовлетворение от содеянного — принять участие в благотворительной акции «Дерево добра», организатором которой несколько лет тому назад выступила Почта России.

В рамках акции каждый желающий может подарить газеты или журналы детским домам, школам-интернатам, библиотекам, больницам, домам престарелых и ветеранов или просто одиноким людям. Жесткого списка адресатов для доброго дела нет.

Инициативу Почты России активно поддержали во всех регионах РФ. Чувашия не стала исключением. Более того, сегодня в нашей республике количество благополучателей составляет значительную часть. Как отметила главный специалист по корпоративным коммуникациям Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики Оксана Иванова, в России, по данным на 11 декабря, в рамках акции оформлено 2893 подписки на различные издания на 1 полугодие 2020 года, из них в Чувашии — 497.

Всем известно, что дороже всех титулов — доброе сердце. А потому нет ничего удивительного, что основной вклад в копилку «Дерева добра» на сегодня сделали по Чувашии отдельные люди, подписав социальные учреждения на 302 комплекта изданий. Среди предприятий и организаций-меценатов — Чувашская нотариальная палата, Вурнарский завод смесевых препаратов, Агрофирма «Санары».

Акция продолжается. И отрадно, что число подарочных подписок постоянно растет. И уже вчера к 15.00 число подарков в виде подписки на газеты и журналы увеличилось еще на 23 комплекта.

Напоминаем, что оформить подписку в подарок можно не только придя в почтовое отделение, но и одним кликом, через Интернет.