Семьи с особенными детьми получат льготы по транспортному налогу

А муниципалитеты — полмиллиарда «на культуру»

На состоявшемся вчера заседании правительства Чувашии под председательством премьер-министра Ивана Моторина принят законопроект о поправках в отдельные законодательные акты республики.

Как доложила вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина, изменения касаются, в частности, Закона «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных федеральным законодательством о налогах и сборах к ведению субъектов Федерации». Согласно этим изменениям с 1 апреля 2020 года при предоставлении рассрочки по уплате налогов, страховых взносов, пеней и штрафов по результатам проверки на сумму задолженности будут начисляться проценты исходя из ставки рефинансирования, действовавшей в период рассрочки.

С учетом того, что с 1 января вступит в силу поправка в Налоговый кодекс РФ, исключающая из обложения налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе организаций, они заменяются закрытым перечнем объектов.

СВЕТЛАНА ЕНИЛИНА,

вице-премьер — министр финансов Чувашии: — Важным нововведением, предусмотренным законопроектом, является освобождение от уплаты транспортного налога семей с детьми-инвалидами. Изменения в законодательство вносятся по инициативе Главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева, который поддержал соответствующее обращение партии «Единая Россия». От уплаты налога полностью освобождаются семьи, имеющие одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. На сегодня в республике насчитывается порядка 5 тыс. семей, имеющих детей-инвалидов. При этом в каждой второй семье есть автомобиль. Полное освобождение от уплаты транспортного налога для семей, имеющих детей-инвалидов, предусмотрено только в четырех регионах ПФО из 14. Кроме того, законопроектом до 2023 года продлевается льгота по транспортному налогу для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих при заправке автомобилей природный газ. При этом размер льготы увеличивается и составит 50% на каждую лошадиную силу мощности двигателя.

Светлана Енилина также представила проект постановления о мерах по реализации закона о республиканском бюджете Чувашии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Как говорится в документе, работа пойдет по таким основным направлениям, как заключение с федеральными органами соглашений о предоставлении субсидий, предоставление бюджетных ассигнований подведомственным автономным, бюджетным и казенным учреждениям, а также межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета местным бюджетам. В нем содержатся поручения по обеспечению своевременного и качественного составления и утверждения бюджетов муниципальных образований.

По Указу Главы республики «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» на создание современных условий в области культуры предусмотрено 500 млн рублей. На заседании принято постановление о правилах предоставления соответствующих субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов с внесением необходимых изменений в программу развития культуры и туризма. Данные ассигнования учтены в трехлетнем бюджете.

Тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения в 2020 году составит 3,20 рубля за один километр с ростом на 3,2%. Проект соответствующего постановления представлен руководителем республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Мариной Кадиловой. Для удобства пассажиров предлагается при определении общей стоимости проезда сумму округлять до целого рубля.

На заседании заслушан отчет о деятельности Полномочного представительства Чувашии при Президенте РФ, с которым выступил полномочный представитель Петр Чекмарев.