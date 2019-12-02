Состоялся VII съезд Совета муниципальных образований Чувашии

Участников съезда приветствовал Глава республики Михаил Игнатьев. Финансирование муниципалитетов с каждым годом увеличивается, задача их руководителей – максимально эффективно использовать средства. А также в режиме оперативной обратной связи реагировать на запросы населения, подчеркнул Михаил Васильевич. Большинство вопросов от людей касаются компетенции муниципальных администраций.

Анализ правоприменительной практики на уровне районов и городов представил в своем докладе прокурор республики Василий Пословский. Особое внимание органы прокуратуры уделяют оценке законности нормативно-правовых актов, направленных на реализацию национальных проектов.

С отчетом об итогах деятельности Совета выступил председатель его правления глава администрации Аликовского района Александр Куликов. Опытом работы территориальных общественных самоуправлений по благоустройству дворовых территорий поделился глава администрации Московского района Чебоксар Андрей Петров. Глава администрации Сугайкасинского сельского поселения Павел Семенов рассказал о работе по обеспечению эффективной обратной связи с жителями.

В работе съезда участвовали и выступили на нем депутаты Госдумы РФ Николай Малов и Леонид Черкесов, а также сенатор Вадим Николаев.