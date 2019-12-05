Жители республики задали вопросы Михаилу Игнатьеву

«Прямая линия» Михаила Игнатьева с жителями республики состоялась вчера в студии Национального радио. Вопросы от имени своих слушателей и читателей задавали журналисты радиостанции, газет «Советская Чувашия» и «Хыпар». Несколько слушателей дозвонились к руководителю республики прямо во время эфира.

Разговор получился вдумчивым и многогранным, за полтора часа Глава Чувашии коснулся многих тем — от бюджета региона и федеральных грантов до судеб отдельных семей, автобусных маршрутов и сельских клубов. Говорили как на русском, так и на чувашском языках.

Вопросы руководителю республики начали собирать заранее, в одну только редакцию нашей газеты поступило больше пятидесяти звонков. Многие темы повторялись, поэтому мы сформулировали двадцать пять вопросов от читателей «СЧ». Всего же редакторами передачи было зафиксировано больше 133 обращений, 23 из которых прозвучали в прямом эфире.

Самыми активными оказались жители Чебоксар и Новочебоксарска, а также Цивильского, Урмарского, Канашского и Шумерлинского районов. Сельчане спрашивали о программе «Чистая вода», плате за вывоз мусора и возможности ограничения скорости на дорогах у деревень, горожане — о строительстве школ, едином проездном билете и, на удивление, о сельской ипотеке…

И если журналисты заметно волновались, задавая вопросы (не каждый день печатники вместе с радийщиками выходят в прямой эфир!), то привычный к подобным мероприятиям Глава республики держался вполне уверенно и даже подбадривал репортеров. Спокойно и обстоятельно он рассказал об основных вехах бюджета на будущий год, о миллиардном гранте, выделенном республике за эффективную работу органов власти, и о том, на какие цели этот грант будет направлен.

Ответил Михаил Игнатьев и на вопрос жительницы Новочебоксарска (а по совместительству нашей читательницы) о возможности запуска между двумя городами вместительных автобусов наподобие тех, что ходят сегодня в столице. Руководитель региона отметил: новый чебоксарский транспорт помог избавиться от пробок на остановках и сделать перевозки более безопасными. Что касается Новочебоксарска, нужно начать с хронометража, понять, в какие часы не хватает автобусов, и принять меры, если они действительно нужны. Подобную тему, продолжил Михаил Игнатьев, поднимают также жители районов, говоря о междугородных перевозках, и здесь тоже делается максимально возможное.

Еще один вопрос нашей читательницы, который удалось задать почти сразу, касался ликвидации второй смены в чебоксарских школах — в частности, в 62­й, в которую ходят дети огромного микрорайона «Университет». На это Глава Чувашии рассказал о строящихся сегодня детских садах и школах, сообщил, что застройщик микрорайона разрабатывает проектно­сметную документацию на школу.

…Как водится, любая «прямая линия» — это не только встреча в студии, но и подготовка к передаче. Так, уже накануне встречи с Главой республики началась работа министерств и администраций — специалисты уточняли у сельчан детали, предлагали помощь. Продолжается изучение поступивших вопросов и сегодня. Подробности встречи Михаила Игнатьева с журналистами Национальной телерадиокомпании, газет «Советская Чувашия» и «Хыпар» читайте в одном из ближайших выпусков «СЧ».

Фото Максима Васильева: Спросить Главу республики о наболевшем можно было через соцсети, по телефону или посредством электронной почты.