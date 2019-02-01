Бюджет-2020: профицитный, социальный, нацеленный на рост

На минувшей неделе Закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в третьем, окончательном, чтении приняла Госдума России, а в понедельник его одобрил Совет Федерации. Какое же будущее нам готовит главный финансовый документ страны?

«Бюджет на ближайшую трехлетку будет профицитным. В 2020 году положительный баланс доходов и расходов составит 0,8% ВВП, в 2021 году — 0,5% ВВП и в 2022 году — 0,2% ВВП. В абсолютных цифрах это 876, 613 и 295 миллиардов рублей соответственно. Все дополнительные нефтегазовые доходы казны будут направляться в Фонд национального благосостояния. Инфляция планируется на уровне ниже 3%», — сообщает «Российская газета».

«Существенно увеличены расходы практически по всем статьям социального развития — это здравоохранение, образование, культура, социальная политика», — приводит издание слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, назвавшей этот бюджет одним из самых социально сильных в новейшей истории России. Особо глава Совфеда выделила расходы на здравоохранение, которые в новом бюджете увеличены на 51%. В том числе 500 млрд рублей будет выделено в течение трех лет для совершенствования работы первичного звена.

«В то же время это бюджет и экономического развития. Он нацелен на достижение темпов роста выше мировых, как это определено в «майском» указе», — отметила Матвиенко.

Социальную направленность принятого документа, а также внимание к проблемам на местах подчеркивает и председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. «Еще до первого чтения бюджета Госдума сформулировала приоритеты в работе над проектом закона. Это повышение эффективности расходования бюджетного рубля, сокращение разрыва в финансовой обеспеченности регионов, создание условий для реализации инвестпроектов на местах и развитие сельских территорий», — приводит его слова пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Цифра: 51% увеличены расходы на здравоохранение в?новом бюджете России

Поэтому ключевые поправки, подготовленные депутатами ко второму чтению, касались именно поддержки регионов. В частности, принята поправка о праве субъектов РФ в 2020—2024 годах ежегодно выплачивать лишь 5% от суммы задолженности по бюджетным кредитам с условием, что высвободившиеся средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов на своих территориях. Регионы смогут вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям. Это даст новые рабочие места и повысит уровень жизни людей.

«По нашим оценкам, сумма высвободившихся в следующие пять лет средств, которые регионы смогут направить на реализацию инвестпроектов, составит более 440 млрд рублей, — отметил Вячеслав Володин. — Регионы также получат возможность списания части долга в объеме роста поступлений федеральных налогов в результате реализации инвестпроектов».

В этом году впервые распределено 94% межбюджетных трансфертов на 2020 год — 203 из 217 (на 2020 год общая сумма межбюджетных трансфертов составляет 2,5 триллиона рублей). «Прежде такое распределение происходило не раньше начала следующего года, — заявил Володин. — А теперь регионы смогут, не откладывая, начать формирование своих бюджетов».

Решен ряд конкретных вопросов, улучшающих качество жизни людей. В частности, в 2020 году будут выделены 2 млрд рублей на создание и оснащение физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах. 46,5 млн рублей будут ежегодно в 2020—2022 годах направляться на поддержку издания печатной продукции для инвалидов по зрению. Расширяется список редких заболеваний, для которых на приобретение дорогостоящих препаратов выделяются федеральные трансферты, — по 2 млрд рублей ежегодно.

В Постановлении о принятии бюджета Госдума рекомендовала Правительству России в случае поступления дополнительных ненефтегазовых доходов увеличить бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Также в рамках межбюджетных отношений с регионами Кабинету Министров рекомендовано подготовить до 1 июля 2020 года предложения о дополнительных мерах по сокращению дифференциации субъектов РФ по уровню бюджетной обеспеченности; мониторить исполнение консолидированных бюджетов субъектов в 2020 году и при необходимости готовить предложения об оказании дополнительной финансовой помощи для обеспечения их сбалансированности; проработать вопрос об уточнении условий реструктуризации задолженности субъектами РФ по бюджетным кредитам перед федеральным центром, сообщает пресс-служба Госдумы России.

Андрей Семенов