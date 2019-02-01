Руководители министерств и ведомств Чувашии проведут «прямые линии»

Прямые линии дают возможность органам власти вести открытый диалог с населением, узнавать о волнующих людей вопросах и темах, помогать их оперативному разрешению. Такой формат общения с жителями активно использует в своей работе Глава Чувашии Михаил Игнатьев. В середине октября руководитель региона отвечал на вопросы жителей республики в прямом эфире «Национального радио Чувашии» и «Тӑван радио». Только вчера, 14 ноября, успешно состоялась прямая линия с Михаилом Васильевичем на «Национальном телевидении Чувашии».

Совсем скоро в режиме онлайн на вопросы граждан начнут отвечать и руководители министерств и ведомств. Прямые отраслевые линии органов исполнительной власти Чувашской Республики возобновляют свою работу. Первым на связь с населением 21 ноября выйдет Минздрав Чувашии. Далее по графику – Минкультуры Чувашии (28 ноября), Минтруд Чувашии (5 декабря) и Минспорт Чувашии (19 декабря).

Все прямые линии будут транслироваться в режиме онлайн на видеохостинге органов власти Чувашской Республики по адресу video.cap.ru. Начало в 15:00.

Вопросы по развитию здравоохранения уже сейчас можно отправить через специальную электронную форму или в форме видеообращения в мессенджер «Там-Там». Вопросы по телефону (8352) 56-51-00 начнут приниматься за час до начала прямой линии. Также звонки будут приниматься непосредственно во время онлайн-трансляции (с 15.00 до 16.00).

Приглашаем к активному участию!