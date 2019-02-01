21 ноября состоится «прямая линия» с министром здравоохранения Чувашии Владимиром Викторовым

В четверг, 21 ноября, в медиа-центре Мининформполитики Чувашии состоится «прямая линия» с заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министром здравоохранения Владимиром Викторовым.

Трансляция будет вестись в Интернете по адресу video.cap.ru.

Задать вопросы министру можно через специальную форму по адресу https://forms.cap.ru/modules/form_builder/published/zdrav.php, на e-mail: medicin62@cap.ru, а также по телефону (8352) 26-13-13.

На канале в мессенджере «Там-Там» (https://tt.me/Pryamaya_liniya) можно оставить видеовопросы.

Во время эфира (с 14:00 до 16:00) вопросы будут приниматься по тел. (8352) 56-51-00.