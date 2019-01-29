Участковый из Моргаушского района, несмотря на перелом ноги, задержал пьяного водителя

Сентябрьским днем дежурный ОМВД России по Моргаушскому району передал всем нарядам ориентировку на автомашину ВАЗ-2110, скрывшуюся с места ДТП на трассе М-7. Выезжая со второстепенной дороги на главную, лихач протаранил «четырнадцатую» и помчался дальше, словно ничего не было.

«Десятку» с разбитой передней фарой в селе Юнга Моргаушского района заметил местный участковый старший лейтенант полиции Герман Димитриев. При виде служебного внедорожника нарушитель лишь прибавил ходу — у него явно были причины избегать встречи со стражами порядка.

В соседнем населенном пункте преследуемая участковым «десятка» заехала в тупик. Но у водителя, видно, совсем «отказали тормоза»: он направил автомобиль прямо на сотрудника полиции, преградившего ему путь. Офицера подбросило на капот, ногу пронзила острая боль. Но не таков Герман Димитриев, чтобы так просто дать беглецу уйти. Забыв про травму, он снова бросился в погоню, пока не задержал злоумышленника в селе Оринино, когда тот не справился с управлением и съехал в кювет.

Подоспевшие на помощь коллеге инспекторы ГИБДД оформили на 35-летнего сельчанина сразу три административных протокола: за оставление места ДТП, невыполнение требований сотрудника полиции и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало, почему владелец «десятки» панически пытался скрыться — боялся потерять водительские права. Правда, сегодня, из камеры следственного изолятора, потеря прав, наверное, кажется ему сущим пустяком. Врачи обнаружили у участкового перелом ноги, и задержанному грозит срок за нападение на полицейского при исполнении. Подозреваемый уже заключен под стражу на время расследования уголовного дела по части второй статьи 318 УК РФ, которое ведет СУ СК России по Чувашии.

А 28-летнего старшего лейтенанта полиции в преддверии профессионального праздника — Дня участкового уполномоченного полиции — мы застали вполне в боевом настроении. Сейчас он еще пока на больничном, разрабатывает ногу, но, как только получится, собирается вернуться на любимую службу. Она, надо сказать, отвечает молодому сотруднику взаимностью.

Главное, что своему участковому доверяют местные жители, благодаря чему он уже не в первый раз раскрывает преступления и правонарушения. На торжественном мероприятии, посвященном дню сотрудника органов внутренних дел, Герману Димитриеву была вручена Почетная грамота Государственного Совета Чувашской Республики. Направляясь к сцене за наградой, Герман Александрович старался не прихрамывать, вновь проявляя свой поистине стальной характер…

Фото Романа Емельянова, ОМВД России по Моргаушскому району: Не таков Герман Димитриев, чтобы дать нарушителю закона уйти от ответственности.