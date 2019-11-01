Состоялась очередная «прямая линия» с участием Главы республики Михаила Игнатьева

Нерешаемых проблем нет, просто надо работать

За время прямого эфира в студию обратилось 65 человек. Всего же в течение трех дней для Главы республики поступило более 230 вопросов на разные злободневные темы. Были обращения, в которых затрагивались перспективы реализации в Чувашии различных программ, в том числе программы льготной сельской ипотеки под 3 процента годовых, которая стартует с 1 января 2020 года.

Можно ли в 2020 году взять ипотеку под строительство индивидуального жилого дома на селе? Можно. Раньше таких льготных условий кредитования еще не было, обратил внимание Глава республики. Программа интересна как для селян, так и для горожан, потому что ипотекой могут пользоваться и те, и другие. Срок «сельской» ипотеки — до 25 лет, максимальная сумма — 3 миллиона рублей. Михаил Игнатьев отметил, что сегодня в республике ведется активная подготовительная работа для того, чтобы новый проект успешно заработал. Конечно, величина займа зависит от зарплаты, каждый гражданин оформляет ипотеку в размере, который позволяют имеющиеся доходы.

Ирина Дмитриева из Цивильска интересуется: «Будет ли в нашей республике реализовываться программа «Земский учитель» в 2020 году, и если да, то на каких условиях?»

— У нас в селе три программы работают: «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», — пояснил Михаил Васильевич. — Какие документы нужно представить по «Земскому учителю» — эта информация освещена на общедоступных сайтах в доходчивой форме. В любом случае мы точечно, адресно направим вам официальный ответ, чтобы вы правильно сориентировались уже по качеству представляемых материалов, чтобы ошибок не было. Средства на реализацию программы в бюджете предусмотрены, все вопросы, поднятые на федеральном уровне касаемо этой программы, у нас в работе, и никаких сбоев не будет.

Жителям республики не дает покоя несчастный случай, который произошел 31 октября в городе Нарьян-Мар, — в детском саду посторонним мужчиной был убит ребенок. Горожан и сельчан волнует: в республике в детских садах охранников сократили, «кто сегодня отвечает за безопасность наших детей»?

По словам Михаила Игнатьева, в этом году выделены огромные средства, чтобы обеспечить безопасность общеобразовательных школ и детских садов. Речь о приобретении камер видео- и фотофиксации, «чтобы ни один проходимец не смог попасть на территорию школы или детского сада». Если это не родители ребенка, не дедушка, не бабушка, тот же работник детсада не должен пропустить посторонних людей. Есть кнопка тревожной сигнализации, нажав которую, можно вызвать полицейских. Если родители хотят иметь профессиональных охранников, это также возможно. «Задача органов власти — обеспечить безопасность детей. Какими способами мы будем это делать — это наша компетенция. Пока что на территории нашей республики все благополучно», — Михаил Васильевич постучал по столу.

На дворы и дороги денег хватит

Большой блок обращений касался планов строительства дорог и благоустройства дворовых территорий по конкретным адресам, строительства и реконструкции клубов.

Глава республики сообщил, что на развитие этих направлений в последние годы выделяются огромные бюджетные средства. В частности, годовой объем ассигнований на дорожную деятельность, включая ремонт и строительство дорог, составляет более 5 млрд рублей. На выполнение мероприятий государственной программы до 2024 года запланировано направить не менее 23 млрд рублей. При этом администрации районов и городов с местными депутатами расставляют приоритеты, где в первую очередь требуется выполнить работы.

То же самое касается и клубных учреждений на селе. С 2015 года построено 18 новых сельских клубов. В следующем году появится еще семь. В перспективе планируется построить еще 25. «Мы выделяем средства на эти цели, будем выделять и в дальнейшем. На клубах не должны висеть замки, они должны работать», — заявил Глава республики.

Для примера. Жители Мариинского Посада пожаловались Главе, что на улице Космонавтов «ужасная дорога», ее постоянно размывает. Никто ничего не хочет делать с 2013 года, средства на ремонт не выделяют, а глава города на эту тему вообще не желает разговаривать.

— Ежегодно мы проводим огромные объемы дорожных работ, благоустройства. И от жителей разных муниципальных образований все больше и больше предложений. Хотя все прекрасно понимают, что за один год мы все вопросы, которые поднимаются, не разрешим. Вопрос поднимается, конечно, резонный, но мы в заначке средства дорожного фонда не держим. Распределяем все средства муниципальным образованиям. А они с депутатами должны расставить приоритеты. Глава города должен дать заявителю надлежащий ответ, — считает Михаил Игнатьев.

Кстати, жителям дома 24 по улице Коммунистической в Новочебоксарске долго ждать ответа на свое обращение не пришлось. А возмущались они по поводу отсутствия тротуаров, детских площадок, освещения, что все вокруг деревьями заросло. А администрация-де не реагирует, «когда будет благоустраиваться наш район»?

И тут к эфиру подключилась глава горадминистрации Ольга Чепрасова. «Хорошо, сейчас получим точный ответ», — сказал Михаил Игнатьев и не ошибся. Ольга Викторовна заявила, что в курсе проблемы, которой озабочены люди, «мы встречались с жильцами, аварийные деревья уже вырублены. По поводу малых игровых форм и спортивных снарядов возле дома. Докладываю, что в 2020 году дома 24 и 26 по улице Коммунистической войдут в программу формирования комфортной городской среды. Средства будут выделены из республиканского бюджета, проектно-сметная документация имеется, и мы готовы к реализации этой программы. В нее также включен ремонт асфальтобетонного покрытия».

Особый случай — на карандаш

Зять Галины Шестаковой, труженика тыла, говорит: ей сейчас 76 лет и живет она в аварийном доме в поселке Красный Октябрь по улице Комсомольской. Женщину поставили в очередь по переселению, но очередь не двигается…

— Всех ветеранов Великой Отечественной войны мы практически на сто процентов обеспечили жильем. Насколько я понял, Галина проживает в аварийном доме? — уточнил Михаил Васильевич. — Мы должны перепроверить, на самом ли деле дом является аварийным. Есть Правила, утвержденные Правительством РФ. Жильцов многоквартирных домов, признанных аварийными на 1 января 2012 года, мы практически переселили. Начался второй этап. Жильцов домов, которые числятся у нас, согласно решениям межведомственных комиссий, в муниципальных округах на 1 января 2017 года (подчеркиваю), мы должны переселить в течение ближайших трех лет. Это предусмотрено программой. Беру вопрос Галины Шестаковой на заметку.

Похожая проблема возникла у инвалида первой группы 66-летней Лидии Филипповны Васильевой. Состоит в очереди на жилье, 13-я по счету. «В администрации главы города (кстати, город не был указан. — Авт.) на вопрос, когда получу жилье по инвалидности, ответили — никогда. На вопрос, можно ли получить компенсацию деньгами, чтобы приобрести дом, говорят, нет».

Прав Глава республики — «тут надо адресно смотреть». «Для начала выяснить: есть ли у Васильевой вообще жилье. Если за ней числится жилплощадь — это одна тема, если никакой — вопрос уже другой. Надо определить точный адрес ее жительства, Александр Николаевич, — обращается Глава к одному из ведущих «прямой линии», Александру Магарину. — И совместно с органами местного самоуправления найти варианты разрешения этого вопроса, согласно действующему законодательству, согласно очередности. Просто на эмоциях сказать: вы получите жилье, нельзя». Александр Магарин предложил Лидии Филипповне, если она смотрит прямой эфир, еще раз позвонить в редакцию на телефон горячей линии и уточнить адрес проживания.

Взята «на карандаш» и проблема многодетного отца из Новочебоксарска Романа Александровича Нагорова. Семье выделили землю в Ибресинском районе, а это 120 километров от Новочебоксарска. «Почему так далеко? — недоумевает Роман Александрович. — Вести подсобное хозяйство неудобно, только ежемесячный проезд обойдется в 12 тысяч рублей…»

— Вопрос значимый для семьи, — согласился Глава республики. — В то же время городские власти Чебоксар и Новочебоксарска говорили мне: у многодетных семей Новочебоксарска есть желание получить землю в Ибресинском районе, чтобы потом дом на ней построить, заниматься огородничеством. Я согласен с Романом Александровичем, ездить за 120 километров нецелесообразно и невыгодно. Хотя у семьи была возможность отказаться от этого участка и получить землю хотя бы в 50 километрах от Новочебоксарска. Вопрос особенный, беру его на заметку. Переговорим с Ольгой Викторовной (глава администрации города), какие дополнительные варианты можно подобрать для этой семьи, а может, и для других семей.

Приняты к сведению и страдания жителей Степановского сельского поселения Цивильского района: «У нас построили дамбу, но трубы не положили, вся вода теперь стекает в деревню. Когда проложат трубы, жить так уже невозможно». Разбираться в этой ситуации придется специалистам заинтересованных министерств. На бездействие местных властей пожаловалась Елена Посадкина из Шумерлинского района. Она рассказала, что в частном доме по улице МОПРа живут дети-инвалиды, там нет газа, второй год дом отапливают дровами, электричество своими силами провели. «А администрация постоянно шлет отписки», — сообщила женщина. Михаил Игнатьев обещал поговорить с главой администрации и помочь решить этот вопрос. «Это тоже особый случай», — сказал он.

«Станислав, работайте смело!»

Немало вопросов было задано в связи с грядущим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. К примеру, Алиса Александровна Абрамова спрашивает, не пора ли уже сейчас начинать подготовку к празднованию юбилея, на некоторых зданиях висят старые надписи, уже неактуальные, а до 9 Мая осталось не так много времени…

Дойдут руки и до старых вывесок, подобные вопросы вообще должны быть сняты с повестки дня, считает Глава республики. Подготовку к празднованию 75-летия Победы курирует правительственная рабочая группа, план основных мероприятий утвержден. «Ежегодно ответственно подходили к проведению праздника. В муниципальных образованиях должны благоустраиваться все памятники, обелиски, цветники должны быть. Из регионального бюджета выделили средства, чтобы празднование проводилось не только за счет предпринимателей, благотворителей. Эту работу необходимо выполнять с чистыми помыслами, добрым сердцем, черствости не место», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Интересовались жители республики также строительством завода по переработке птичьего помета, платой за отопление в отдельных районах Чебоксар, будет ли у нас переход на летнее время, и насколько это актуально для нашей республики.

— Я знаю, что этот вопрос, прежде всего, волнует селян, говорят, у нас украли целый час, и это правда, — понимает Михаил Васильевич. Тем не менее интернет-голосование показало, что 50 процентов жителей республики за переход на летнее время, а еще 50 процентов не сторонники этой идеи, напомнил он. Надо еще поговорить с народом…

Станислав из Канаша, предприниматель, в своем видеообращении интересовался, насколько перспективно развивать бизнес на территории опережающего социально-экономического развития? Его компания занимается выпуском технической продукции.

На сегодняшний день статус территории опережающего социально-экономического развития дает приличные льготы, рассказал Михаил Игнатьев. К примеру, организации, занимающиеся коммерческой деятельностью, отчисляют в бюджет 20-процентный налог на прибыль, а те, что находятся на территории опережающего социально-экономического развития, первые пять лет отчисляют только 5 процентов. Вторая существенная льгота — по отчислениям от фонда заработной платы в различные внебюджетные фонды. Организации обычно отчисляют 30 процентов, а те, кто находится на территории опережающего развития, — 7,6 процента. «Эти льготы дают возможность открывать новые производства, для повышения производительности труда привлекать молодых компетентных людей, у которых появляются прекрасные условия для самореализации. Поэтому, Станислав, пожелание у меня одно — работайте смело. Тем более организации электротехнического кластера работают не только на территории республики, они представлены и на федеральном уровне, продукция по отдельным направлениям сегодня уже продается на экспорт, за пределы РФ. Это наша очень хорошая победа, мы уже начинаем конкурировать с мировыми компаниями. Я рассчитываю на вас, Станислав, что вы со своими партнерами, со своей управленческой компанией много сделаете, чтобы создать рабочие места для самореализации молодежи и для развития экономики Чувашской Республики. А мы со своей стороны с учетом принятых решений окажем содействие».

В конце программы Глава республики поблагодарил граждан, обратившихся на «прямую линию», за актуальные вопросы, которые дают обратную связь с населением и помогают своевременно разрешать существующие проблемы.

Фото cap.ru: Более полутора часов в прямом эфире Михаил Игнатьев отвечал на многочисленные вопросы жителей республики.