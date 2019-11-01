Глава Чувашии в ходе «прямой линии» ответил на 65 вопросов

Вчера в эфире Национального телевидения Чувашии состоялась очередная «прямая линия» с участием Главы республики Михаила Игнатьева.

За время прямого эфира в студию обратилось 65 человек. Всего же в течение трех дней для Главы республики поступило более 230 вопросов.

Были обращения, в которых затрагивались перспективы реализации в Чувашии различных программ, в том числе программы льготной сельской ипотеки под 3% годовых, которая стартует с 1 января 2020 года. Большой блок обращений касался планов строительства дорог и благоустройства дворовых территорий по конкретным адресам, строительства и реконструкции клубов. В одном из видеообращений, прозвучавших в ходе прямого эфира, шла речь о преференциях, существующих для резидентов территории опережающего социально-экономического развития в городе Канаше.

В конце программы Глава республики поблагодарил обратившихся на «прямую линию» за актуальные вопросы, которые дают обратную связь с населением, и помогают своевременно разрешать существующие проблемы. Подробности — в следующем номере газеты.

Сергей Петров