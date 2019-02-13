Утверждены списки кандидатов в присяжные заседатели

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Распоряжением Кабинета Министров Чувашии от 05.11.2019 № 977-р утверждены общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Центрального окружного военного суда.

Этот документ принят в соответствии с Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и представлением председателя Центрального окружного военного суда утвердить общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Центрального окружного военного суда.

Как известно, кандидаты в присяжные заседатели для участия в рассмотрении уголовных дел окружным (флотским) военным судом и гарнизонным военным судом отбираются аппаратом соответствующего военного суда путем случайной выборки из единого общего и единого запасного списков кандидатов в присяжные заседатели соответствующего суда. 

Опубликовано: 15 ноября 2019 г.


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