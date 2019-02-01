Молодые профессионалы Worldskills испытают новую технику

Современные холодильные камеры, пароконвектоматы, шкафы шоковой заморозки поступили в девять техникумов и колледжей республики, где готовят будущих поваров.

Технику закупили в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») национального проекта «Образование». Напомним, благодаря ему лаборатории и мастерские учебных заведений, где базируются площадки Ворлдскиллс, оснащаются современным оборудованием для подготовки квалифицированных рабочих и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. Новую компьютерную технику для этих целей получил и Новочебоксарский химико-механический техникум, здесь будут проходить испытания будущие специалисты по сетевому и системному администрированию. А скоро, по данным Минобразования республики, для 10 техникумов и колледжей будет закуплено оборудование и по другим компетенциям: «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка».