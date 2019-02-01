Социальные программы получат финансовую прибавку

Вчера на заседании правительства Чувашии под председательством Главы республики Михаила Игнатьева приняты постановления, которыми увеличиваются объемы финансирования ряда государственных программ Чувашской Республики.

В частности, по госпрограмме «Социальная поддержка граждан» больше средств будет направлено на поддержку ветеранов труда, на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Увеличиваются расходы на компенсацию стоимости проезда к месту проведения программного гемодиализа и обратно, а также на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания.

Претерпели изменения также объемы республиканской госпрограммы «Содействие занятости населения» и Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2019 год, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.