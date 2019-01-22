«Золотая осень» принесла плоды

А статистика должна быть объективной

Как уже сообщалось, Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в совещании по подготовке индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов России, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Давая оценку этому событию на вчерашнем еженедельном правительственном совещании, Глава республики почеркнул, что этот документ не подменяет уже действующих программ. В том числе стратегию развития региона, 12 государственных программ на пятилетие и мероприятия «дорожных карт» по майскому указу Президента страны. В данной программе речь идет о мерах по привлечению дополнительных инвестиций. Один из вариантов — получение федеральных средств на проекты, которые придется защищать.

Индивидуальная программа для нашего региона актуальна, в частности, по показателю доли бедного населения и уровню среднедушевых доходов.

По данным руководителя Чувашстата Эльвиры Максимовой, далеко не все жители республики трудоспособного возраста «показывают» свою зарплату официально. А ведь она распределяется при расчете среднедушевых доходов на 1,2 млн человек всего населения региона. Но такого «ералаша» не должно быть, сказал Глава республики. На определенные размышления наталкивает и кредитная статистика. По показателям задолженности по кредитам (55% из них ипотечные) и соблюдению сроков платежей по ним Чувашия — один из наиболее благополучных регионов. При низких реальных доходах людей такое вряд ли было бы возможно.

И.о. министра экономического развития, промышленности и торговли Инна Антонова доложила о ситуации с потребительскими ценами в республике. Их индекс на продовольственные товары в сентябре по отношению к августу составил 99,5%. А по итогам девяти месяцев инфляция составила 1,5%, что на 0,8 пункта ниже среднероссийского показателя. Глава республики потребовал не допускать необоснованного подорожания товаров.

В Москве на ВДНХ прошла Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2019». Об итогах участия в ней чувашской делегации рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. В том числе в первом Международном агропромышленном форуме, посвященном развитию «Зеленого бренда», или производству органической продукции. На заседании круглого стола, где шла речь о разработке региональных программ развития, замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова озвучила суммы субсидий на развитие приоритетных отраслей. Чувашии выделяется 145 млн рублей на возмещение части затрат на модернизацию производства.

Экспозиция нашей республики была представлена продукцией 38 сельхозпроизводителей. Их наградной «урожай» составил 64 медали, в том числе 39 золотых, 21 серебряная, 4 бронзовых. В рамках выставки были подписаны соглашения о сотрудничестве Минсельхоза с рядом крупных поставщиков удобрений и средств защиты растений.

Министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев доложил о ходе реализации мероприятий в области занятости населения.